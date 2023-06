Orejas para De Justo y Ortega mientras Alicante echaba de menos a su ídolo

Dos orejas, una para Emilio de Justo y otra para Juan Ortega, fue lo que dio de sí el quinto festejo de la feria de Hogueras de Alicante, una tarde de poco contenido artístico, en la que fallaron los toros de Daniel Ruiz y en la que Cayetano quedó inédito.

No respondió el público como en la tarde de la víspera en la que se llenaron hasta la bandera los tendidos. Se notó la baja del torero de la tierra, José María Manzanares, anunciado inicialmente hoy para matar seis toros en solitario para conmemorar ante su gente sus 20 años de alternativa. Una inoportuna lesión truncó la gesta y la empresa tuvo que conformar un cartel totalmente nuevo, que llenó medio aforo del coso alicantino.

Cayetano no pasó de discreto con un primer toro que, aunque venido a menos en la muleta, no tuvo mal aire, queriendo siempre coger la muleta por abajo. Pero el torero dinástico lo pasó de aquí para allá pero sin decir gran cosa, sin acabar de cogerle al aire al de Daniel Ruiz con el que finalmente fue silenciado.

Y no remontó Cayetano con el descastado y afligido cuarto, con el que apenas tuvo opciones. Hubo división de opiniones entre los que quisieron alentarle y los que no creyeron que hoy no había sido ni mucho menos su mejor tarde.

Emilio de Justo se las vio en primer en lugar con un toro noble y con clase, pero justito de fuerzas. El cacereño, que dejó un arrebatado quite por chicuelinas, lo toreó con aplomo por el derecho, muy encajado y corriendo la mano con temple y largura en series bien conjuntadas.

A pesar de que aquello fluía con más o menos fervor en los tendidos, es verdad que a la faena le faltó un plus más de rotundidad -también el toro acabó yendo muy a menos- para que, en vez de la oreja que paseó tras una soberbia estocada, ya hubiera descerrajado de par en par la Puerta Grande del coso alicantino.

No redondeó De Justo con el descastado quinto, un toro que se agarró al piso y no quiso embestir y con el que el extremeño anduvo firme y entregado para sacar lo poco que tenía el de Daniel Ruiz. No anduvo esta fino con la tizona, siendo ovacionado finalmente por el respetable tras escuchar un recado presidencial.

Ortega dejó auténticas pinturas de su particular y exquisita tauromaquia frente al flojito tercero, un toro que, precisamente por sus pocas fuerzas, tendió a defenderse punteando los engaños y que acabó viniéndose abajo muy pronto, pero al que el sevillano se impuso a base de hacerlo toro con suavidad, muy asentado de plantas, y dejando para el recuerdo esos maravillosos destellos sobre ambas manos. La estocada entró al primer viaje y para él fue una oreja.

En el sexto solo pudo enseñar Ortega su magnífico capote tanto en las verónicas de recibo como en un quite por chicuelinas, ya que muleta en mano nada pudo hacer tras inutilizarse el de DAniel Ruiz a las primeras de cambio.

FICHA DEL FESTEJO.- Seis toros de Daniel Ruiz, de aceptable presencia y dispar comportamiento. Con clase pero cogido con alfileres el primero; bueno el segundo; flojo y a menos el tercero, descastados y muy deslucidos cuarto y quinto; el sexto quedó inédito al inutilizarse durante la lidia.

Cayetano, de rosa y oro: pinchazo y estocada desprendida (silencio); estocada caída (división al saludar).

Emilio de Justo, de teja y oro: gran estocada (oreja); dos pinchazos y media estocada (ovación tras aviso).

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Juan Ortega, de buganvilla y azabache: estocada (oreja); estocada (palmas en la despedida)

En cuadrillas, Morenito de Arles y Pérez Valcárcel saludaron tras banderillear al segundo.

Al finalizar el paseíllo se guardó un minuto de silencio en recuerdo de Jaime Sellés Bonmatí, trabajador de la plaza de toros de Alicante durante las últimas tres décadas, recientemente fallecido.

La plaza registró alrededor de media entrada en los tendidos, 5.965 espectadores según la empresa.