El novillero Carlos Jordán anuncia su decisión de dejar los ruedos

El novillero Carlos Jordán ha anunciado su decisión de abandonar el escalafón con picadores. El joven de Villanueva de Córdoba, a través de un comunicado, ha explica los motivos que le han llevado a esta medida: ‘Me retiro de los ruedos sin ningún rencor al mundo de toro y con absoluta convicción. Durante todos estos años he vivido por y para el toro, y he ido por derecho y con toda la verdad, por eso mi conciencia la tengo muy tranquila".

El novillero cordobés ha reconocido que "ha sido una decisión muy difícil de tomar pero también en consecuencia a la situación actual por la falta de oportunidades que existen en el escalafón de novilleros’.

Jordán cree que "los años pasan y hay que afrontar el futuro con otras perfectivas, a partir de ahora, tengo nuevos horizontes en la vida fuera del toro que me llenan de ilusión’.

Por último, el novillero envía un mensaje de gratitud: ‘Siempre estaré agradecido a todos aquellos que confiaron en míy por supuesto al toro. El mundo del toro constantemente lo respetaré y estará conmigo allá donde vaya’.