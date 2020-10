El ministro Uribes advierte que no "debe fomentar" ir a los toros pero sí al teatro porque "es pacífico"

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes ha desempolvado una vieja polémica con los toros en una entrevista publicada por el diario El Mundo en la que se reafirma en su postura contraria a "fomentar ni recomendar ir a los toros".

Uribes que señala que cerca de 900 millones de euros del plan de recuperación irán a la cultura y deporte, responde en este reportaje a las preguntas de 13 representantes del sector cultural, del cine, música, del deporte y de los toros como Emilio Gutiérrez Caba, Loquillo, Juan Diego Botto, María Pagés, Espido Freire o del matador, Pablo Aguado.

Precisamente Aguado interpela al titular de Cultura por la razón por la que la política del Gobierno "excluye y margina la tauromaquia de manera sistemática del ámbito cultural". "Mi voluntad no es marginar ni excluir a nadie", responde Uribes. "Tengo respeto legal y respeto personal por la tauromaquia". Desde el ministerio que dirige, señala "no podemos ni debemos prohibirla porque está reconocida como patrimonio inmaterial por leyes de estos años pasados". Sin embargo deja claro que tampoco le parece que "deba fomentar ir a los toros".

El teatro no despierta polémicas

En su opinión, ir al teatro es "diferente" por tratarse "de una cuestión pacífica". "El teatro no despierta polémicas (...) La gente puede ir a los toros porque este es un país libre, pero no creo que deba animar a ir a ellos".

El ministro zanja el asunto asegurando que "no hay nada de marginación ni de discrimación" a este sector y que incluso se encuentran trabajando "para resolver lo antes posible con el ministerio de Trabajo, con Seguridad Social y con Hacienda la protección de los trababajdores de la tauromaquia que se han visto muy perjudicados en estos meses sin actividad".

La polémica con el mundo del toro no es nada nuevo. El paso mes de junio este sector pedía su dimisión como titular de Cultura por la marginación de la tauromaquia en las ayudas a otros sectores de la cultura de nuestro país. Entonces toreros como Enrique Ponce, Cayetano Rivera o El Juli, personajes vinculados a este mundo o aficionados, echaban mano en redes sociales del hashtag#MinistrodeCensura, para pedir el cese de su "discriminación".

Uribes sí que defendía esta semana el ir al cine, al teatro o a un concierto de música en vivo. Señalaba que era "más seguro" que ir a un bar o restaurante. La "Cultura es segura" no es un "desiderátum" sino un hecho "comprobado durante meses".

Además,recordaba que ya estáaba en marcha la campaña "CulturaSegura", diseñada para las redes sociales y compuesta por una serie de vídeos donde Alejandro Amenábar, Ana Belén, Ainhoa Arteta, Isabel Coixet, Antonio Canales, Luis García Montero, Lolita, Joaquín de Luz, Manuela Velasco y Sergio Momo, entre otros, animaban a los ciudadanos a asistir a los espectáculos culturales bajo dos premisas: "la Cultura es segura" y "la Cultura ilumina".

"El sector está sufriendo estos meses lo que tiene que ver con el confinamiento, cuando se cerró todo, y después sufre el temor, que es humano, pero que no está justificado, de muchas personas que no van a los eventos culturales. Por eso hemos lanzado esta campaña, porque que la Cultura es seguro no es un desiderátum, es una comprobación durante meses", ha añadido durante la entrevista.