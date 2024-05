El Melli, Aarón Palacio y Manuel Jesús Carrión velan armas para el domingo en Sevilla

Los novilleros Germán Vidal 'El Melli', Aarón Palacio y Manuel Jesús Carrión componen el cartel de la tercera novillada de abono en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla. Una terna de primer nivel que se enfrentará a los novillos de Torrealba en un compromiso que todos definen como de alta responsabilidad. Reunimos a los tres novilleros en la plaza de toros de la Maestranza con la intención de conocer sus inquietudes e ilusiones ante este compromiso de Sevilla y coincidieron en estar preparados para dar lo mejor de sí ante el respetuoso y exigente público de Sevilla.



PREGUNTAS



1. ¿Qué siente al pisar esta plaza?

2. ¿Cómo definiría al público de Sevilla?

3. ¿Cómo llega a la cita del domingo?

4. ¿Qué apoyos ha tenido hasta ahora en su carrera?

5. ¿Cuáles son sus referentes?

6. ¿Cuál es la mejor definición de su toreo?

7. ¿Qué puede suponer un triunfo el domingo?

8. ¿Cómo valora el momento actual de las novilladas?

9. ¿Cuál es la mejor forma de aprender el toreo?

10. ¿Su mejor tarde hasta el momento?

11. ¿Piensa en la alternativa?



GERMÁN VIDAL ‘EL MELLI’



1. Me siento un privilegiado por estar en esta plaza tan bonita, es un marco incomparable y a la par tengo mucha ilusión de que llegue la tarde del domingo.

2. Hay muy buenos aficionados en Sevilla, me gusta mucho porque son personas que entienden mucho de esto y te saben tratar y entender tu toreo tal como tú eres. Es un público totalmente diferente a otra plaza.

3. Llego muy responsabilizado y a la vez muy contento porque es mi despedida como novillero con picadores y quiero que sea una tarde bonita y recordada en mi carrera.

4. Siempre he tenido el apoyo de mi pueblo de Sanlúcar de Barrameda, que se ha volcado conmigo desde mis inicios como novillero sin caballos. Gracias a ellos, que me han seguido por toda España, he tenido en todas las plazas que he ido ese apoyo, verlos en las plazas es muy importante para mí. También he tenido el apoyo de mi familia, mi padre y mi madre y todos mis seres queridos que me han acompañado sin dudarlo.

5. He visto muchos vídeos del maestro Manolete y he querido aprender de él y más reciente, el maestro Paco Ojeda, torero de mi tierra, que es un torero que para mí fue un espejo fundamental. También de siempre me ha gustado el maestro Talavante, aunque me gusta también saber de muchos toreros y beber de muchas fuentes.

6. Me considero un torero poderoso que intenta torear con pureza pero sobre todo que puede mucho a los animales, me gusta torear con las manos bajas y con mucho poder.

7. Un triunfo este domingo sería un punto de inflexión en mi carrera ya que la semana que viene tomo la alternativa y me podría abrir muchas puertas.

8. Creo que hay un buen escalafón de novilleros con caballos, hay mucha competencia y mucha rivalidad y no nos lo ponen nada fácil porque hay novilleros de mucha categoría y tienes que seguir trabajando y entrenando para rivalizar con ellos. Hemos pasado por una época complicada donde no había novilladas, pero gracias también a los circuitos de novilladas he podido torear, me han dado a conocer y me han abierto muchas puertas por toda España.

9. La mejor manera de aprenderlo es desde pequeño, yo desde que nací en mi casa se ha respirado y se ha vivido el toreo. Después también en las escuelas taurinas te inculcan unos valores y te enseñan la tauromaquia de una manera especial.

10. Mi mejor tarde fue en Zaragoza, una feria de San Jorge del año pasado en la que pude torear un toro muy a gusto al que le pude cortar las dos orejas de no ser por la espada. Le corté una. Fue una tarde muy bonita que recordaré siempre.

11. La alternativa es el día 1 de junio en Sanlúcar, mi tierra, con Roca Rey como padrino y Pablo Aguado como testigo. La verdad es que es un cartel soñado. Ahora que lo tengo tan cerquita aún no me lo creo, pero estamos trabajando no solo para la alternativa sino para después de ella ocupar un sitio importante en el escalafón de matadores.



AARÓN PALACIO



1. Siento una alegría enorme, estoy muy contento de estar anunciado en esta plaza. Con mucha responsabilidad y con ganas de que llegue el día.

2. El público de Sevilla es muy respetuoso, sabe mucho de toros y valora el toreo bueno y es un público que además sabe disfrutar y lo demuestra cada tarde.

3. Llego preparado, gracias a Dios he podido hacer bastante campo este invierno y, como decía antes, con muchas ganas de que llegue para poder expresar lo que siento.

4. Desde que empecé a mi lado ha estado Miguel Cuartero y sobre todo mi familia, mi padre, mi madre, mi hermana… Y más tarde se ha ido incorporando gente que me ha ayudado como Juan José Vera, el maestro El Tato, Carlos Cardiel y mi pueblo, Viota, que siempre ha estado ahí.

5. Actualmente mi torero es Morante de la Puebla, también José Tomás, me gustan mucho Juan Ortega, Diego Urdiales, Pablo Aguado… También me gusta ver vídeos de toreros antiguos como Antoñete, Curro Vázquez, Curro Romero, Rafael de Paula… Poco a poco nos van quitando los vídeos de internet pero me gusta mucho investigar y conocer toreros.

6. Me gusta hacer un toreo clásico, un toreo puro y con la mayor verdad posible.

7. Un triunfo en Sevilla supondría un punto de inflexión en mi vida y mi carrera, sería algo muy importante que me daría a conocer.

8. Creo que es un momento en el que hay muchos novilleros y muy buenos. Eso es positivo porque hace que salgamos a la plaza más apretados y con más ganas de triunfar porque el día que no estás bien tú puede estarlo el que tienes a tu lado y al final tenemos que arrear todos los días. Actualmente hay más novilladas que hace unos años, pero debería haber más porque eso haría que llegáramos más preparados a los sitios.

9. Actualmente la mayoría de chavales están en escuelas taurinas, que creo que es un buen método para aprender. A mí particularmente me gusta aprender del toreo hablando de toros y a veces lo echo en falta porque en muchos sitios ya no se habla tanto de toros como antes y siempre intento buscar a gente con la que hacerlo.

10. Mi mejor tarde podría decir que es la de mi debut, por todo lo que conllevó, fue un día muy bonito y especial y tuve un triunfo rotundo.

11. He debutado hace poco, no llevo más que dos novilladas, y la alternativa es un objetivo que tengo a corto plazo pero no creo que sea esta temporada porque correr no es bueno, hay que dar pasos firmes. Cuando tenga que llegar llegará pero sin correr y en el momento justo.



MANUEL JESÚS CARRIÓN



1. Para mí es un sueño cumplido. Desde que era niño pensaba: ojalá algún día apareciera yo anunciado en el abono maestrante y mira por donde este año se ha cumplido ese sueño y ya estamos aquí.

2. El público de la Maestranza es un público único, es exigente pero a la vez es el púbico más respetuoso de España.

3. Llego a Sevilla muy ilusionado, la verdad, estoy en un momento muy bueno de ánimo, de confianza en mí mismo y con mucha ilusión sobre todo.

4. Durante mi etapa sin caballos, sobre todo mi apoyo fue la Escuela Taurina de La Algaba y su maestro Manuel Carbonell, que me echaron ese cable primero tan importante. Y sobre todo mis padres han sido mi apoyo para mí.

5. Sobre todo me han marcado los toreros clásicos: José María Manzanares padre, el maestro Paco Camino y sobre todo, por su forma de ser, el maestro Curro Romero es mi gran referente de todo.

6. Mi toreo es un toreo clásico y elegante, no me gusta forzar la figura, intento ser natural y sacar lo que llevo dentro.

7. Un triunfo aquí el domingo sería muy importante para mí. Como todos sabemos el escalafón con picadores es otro nivel, es mas complicado en los contratos y el triunfo aquí te abre bastantes puertas.

8. A mí me motiva mucho que haya este momento tan bueno de novilleros, es algo súper importante para la Fiesta, que parecía que estaba algo estancado el escalafón y en los últimos años cada vez hay más novilleros que lo dan todo cada día y la rivalidad es muy fuerte. Eso es muy bueno para la Fiesta.

9. La mejor forma de aprender y la que más me ha servido es viendo, viendo mucho toro y analizando, es la que más me ha ayudado.

10. Hasta el momento mi mejor tarde fue la final sin caballos de aquí de Sevilla en 2022, donde tuve el privilegio de cortar dos orejas y ganar el certamen.

11. El planteamiento inicial de esta temporada, al ser la primera como novillero con picadores, es torear lo que se pueda, rodarme lo máximo posible y ya en el futuro ir pensando en la alternativa.