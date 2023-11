Manuel Escribano estrena apoderado y pide matar la camada de Victorino en 2024

Manuel Escribano está de estreno. El torero de la localidad sevillana de Gerena presentó este lunes en el Hotel Wellington de Madrid a la persona que dirigirá su carrera a partir de la próxima temporada, campaña en la que celebrará sus veinte años como matador de toros. Tras su ruptura con José Luis Moreno tras cinco años de relación profesional. Escribano ha elegido a Alberto García, director general de Tauroemoción, como nuevo apoderado. El también sevillano José Luis Peralta será la persona que le acompañe en el día a día a Escribano.

En declaraciones que recoge Aplausos.es, el torero agradeció a Alberto García "haberse interesado por mí. Todos los años parecen decisivos, pero en este caso hay un cambio en mi carrera que sí es decisivo y lo quiero aprovechar. En este punto todos los pasos deben ser firmes”.

Por su parte, el nuevo mentor de Escribano explicó que “para apoderar a alguien me fijo en sus valores personales. Como torero todo el mundo conoce su capacidad técnica y de superación ante la adversidad. Creo que debe volver como se lo merece a Madrid. En Sevilla merece un plus en el trato dentro del buen trato que le han dado tradicionalmente. Me ha transmitido que le gustaría matar toda la camada de Victorino Martín, con la que le une un gran vínculo”.

Sobre este reto de lidiar al completo la camada del hierro de la 'A coronada', Escribano confirmó que "el idilio es total con Victorino porque es un tipo de embestida que me va mucho. Estamos trabajando en otras apuestas pero descarto que sean en Sevilla o en Madrid. Victorino es de las ganaderías que mejor momento están, con la bravura saco mi mejor versión, si Borja Jiménez quiere matar también la camada aquí le espero".