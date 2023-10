Manuel Benítez 'El Cordobés' cortará la coleta a Manuel Díaz 'El Cordobés' en Jaén

Anoche tenía lugar el XXI pregón taurino de la feria de San Lucas 2023 que organiza la sociedad propietaria de la plaza de toros y por primera vez en su historia, se realizó en el ruedo del Coso de la Alameda.

Este año el encargado de pregonar la feria ha sido Manuel Díaz “El Cordobés”, quien se despedirá de los ruedos en este mismo escenario el próximo domingo 15 de octubre junto a Curro Díaz y El Fandi, con toros de Sancho Dávila y El Parralejo. Hecho que coincide con su treinta aniversario de alternativa.

La velada fue todo un éxito en todos los sentidos. Cientos de personas no quisieron perderse este gran momento en el que El Cordobés recordó su infancia en Jaén, los grandes momentos que ha vivido en esta tierra y repasó su carrera desde que comenzara como novillero.

Manuel Díaz 'El Cordobés' desveló durante el acto que será su padre, Manuel Benítez 'El Cordobés', quien le corte la coleta en su retirada: "Él me lo pidió a mí, me dijo 'la coleta te la corto yo'. Yo no pensaba cortarme la coleta porque no sé, es como desprenderte de un símbolo tuyo pero si a él le apetece hacerlo y lo ve bien, que lo haga perfectamente", según recoge Europa Press.

Entre los asistentes se encontraban un gran número de autoridades provinciales y municipales del Exmo. Ayto. de Jaén, también el empresario y apoderado del diestro, Alberto García, numerosos medios de comunicación y rostros conocidos de la vida social de la capital.

Para finalizar, el alcalde de Jaén, Agustín González, quiso dedicarle unas cariñosas palabras al torero, que éste agradeció con mucho entusiasmo.

Antes de marcharse, El Cordobés atendió a todos los asistentes al pregón que no querían dejar pasar la ocasión sin realizarse una foto con su ídolo.