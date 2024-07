Los utreros de El Risco abren este sábado en Vinaroz el Circuito Valenciano de Novilladas

Este sábado el Circuito Valenciano de Novilladas celebrará el primer festejo de fase clasificatoria en la localidad castellonense de Vinaroz.

La ganadería salamantina de El Risco será la primera ganadería en participar en el Circuito Valenciano de Novilladas. Su ganadero, José Vidal Ramos, cuenta sobre la novillada que “son de tres sementales y tres de ellos son hermanos”. La ganadería procede de Aldeanueva, aunque destaca que “después de los años la he ido dando la forma que yo he querido”. Por otra parte, el ganadero afirma que “tengo mucho aprecio a Castellón y he escogido los mejores novillos para el certamen”.





TRES NOVILLEROS A POR EL PASE A SEMIFINALES

Abrirá cartel Santiago Esplá. El novillero alicantino llega a Vinaròs con su intención de “seguir con la línea clásica de la dinastía Esplá. La historia que ha tenido tiene un peso y tenerlo me enorgullece”. No obstante, a su. Vez, asegura que “es una responsabilidad muy grande y la afición quiere ver en mi todo lo que ha visto con mis antepasados”

Le sigue el valenciano Nek Romero, quien asegura que “la ilusión de este certamen es mayor al resto de compromisos. Me encantaría representar a Valencia como triunfador de la primera edición”. En cuanto a sus compañeros, Nek cree que “ en la final puedo verme la cara con Alejandro Chicharro”.

Cerrará cartel El Ceci, representante de la Escuela Taurina de Castellón. Se define como “un torero clásico, con pellizcos”. Sobre su preparación declara çque “ha sido muy humilde, ya que el campo no ha sido mi fuerte”. Finalmente, asegura que el cartel de este sábado “tiene mucha rivalidad, ya que somos tres toreros muy diferentes”.