Los números de la tauromaquia en durante las últimas 10 temporadas

Abrimos en esta nueva temporada de El Albero una ventana a los datos. En este primer programa, vamos a hacer una radiografía sobre los matadores de toros de esta última década. ¿Quién es el que más ha toreado? ¿Quién corta más orejas? En definitiva, cuáles son los números que ha dejado la Tauromaquia en estos últimos 10 años.

10 años como 10 temporadas de El Albero. Empezamos si quieres por el ránking, un escalafón a diez años que lidera, quién sino, David Fandila ‘El Fandi’. En total, desde que arrancó 2011, Fandi ha intervenido en 537 corridas de toros. Ojo, estas cuentas solo recogen datos de plazas europeas. Es decir, aquí América no cuenta.

Qué toreros le acompañan en el pódium de honor?

En segunda posición, un torero ya retirado, que ahora ejerce como apoderado. El Ciclón de Jerez, Juan José Padilla, que suma un total de 440 corridas. Eso sí, habría que anotar algo relevante. En el año 2011 Padilla sufre la brutal cornada en Zaragoza. Hasta ese día, 7 de octubre, el torero jerezano no se prodigaba en carteles de figuras. Ese año lo cerró con 37 festejos. Desde entonces, nunca bajó de 46, llegando en 2012 a torear en 71 ocasiones. Así, Fandi, líder, con 537 corridas. Segundo, Padilla, con 440 y tercero, Julián López El Juli, que ha toreado en 413 ocasiones. Solo estos 3 toreros han pasado de los 400 festejos. Entre 300 y 400, Perera, Castella, Ponce, Manzanares, Talavante, Morante, El Cid y Daniel Luque. A José Tomás lo tenemos con 23 festejos.

Es interesante aquí hacer una distinción entre toreros más mediáticos, habituados a un circuito de segunda y tercera y toreros considerados figuras, que basan sus temporadas en plazas de Primera. ¿Qué dicen los datos sobre esto?

Vamos a ir más allá de quien torea más que nadie. Vamos a ver quién torea más en plazas de 1ª. Este ranking lo lidera El Juli, con 158 corridas en cosos de máxima responsabilidad. En esta última década le seguiría Sebastián Castella, ya retirado, con 148 festejos, y José Mari Manzanares, que se ha vestido de luces en 135 ocasiones en plazas de primera. Por encima de los 100 festejos en plaza de primera encontramos también a Perera, Ponce, Talavante, Morante, Padilla y Daniel Luque. En 99 se quedó Iván Fandiño.

Y en proporción, ¿cómo son las temporadas de estos toreros en relación el circuito de primera categoría?

Aquí lidera nuevamente el Juli. El 38% de las veces que el torero madrileño se viste de luces lo hace en plazas de Primera. Es una frase hecha, muchos incluso lo utilizan para burlarse, pero la realidad y los datos confirman algo que no es opinable. El Juli tira siempre de las temporadas y lo lleva haciendo desde 1999. No obstante, en el caso de las figuras del toreo, el porcentaje es similar. Sebastián Castella, Manzanares, Talavante, Daniel Luque, Roca Rey o en su día Fandiño, torean entre el 35 y el 37% de sus festejos en cosos de primer nivel en Europa. Como curiosidad sí te apunto un dato. Un torero que tomó la alternativa en 2014, el sevillano Javier Jiménez. Desde entonces se ha vestido de luces en 44 ocasiones y, ojo, el 45% de ellas, casi la mitad, lo ha hecho en plazas de 1ª. Llegó a salir a hombros por la puerta grande Madrid, pero poco se ha ido diluyendo en el escalafón.

Para cerrar este primer capítulo de datos, la casquería, las orejas. Cuéntanos quién corta más orejas y qué torero corta las orejas de más peso…

Misma película que antes. Fandi, con 1.089 orejas y Padilla, con 757, monopolizan este ranking, pero bueno, no es por quitarle importancia, pero generalmente son orejas de nula entidad en la temporada. A medio camino entre lo mediático y el nivel figura está El Juli, con 643 orejas. Desde lejos le siguen Miguel Ángel Perera, con 534, Manzanares, con 515, y Ponce, con 497. Y volvemos a lo de antes, entre todo este marasmo de datos, hay que extraer lo importante. Peso de las orejas. Aquí lidera Roca Rey, que es cierto que no ha completado la década completa, pero desde su irrupción en el escalafón mayor en 2015 ha arrasado con todo. Casi 1 de cada 3 orejas que corta el peruano son en plaza de Primera. Para encontrar datos similares hay que irse a los Juli, Manzanares y Sebastián Castella. En su caso el 26% de los trofeos los han conseguido en las plazas más importantes. Contrasta, por ejemplo, con Morante y Talavante, con un 14 y un 19%, respectivamente. Esto pone de manifiesto la diferenciación entre los toreros funcionarios, es decir, obligados a triunfar, y los toreros que no dependen exclusivamente de cortar las orejas, suma también a Pablo Aguado ahora o Juan Ortega.