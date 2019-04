LaFundaciónResponde: Las falacias del vídeo de la candidata del PACMA con un buey falso

Para despejar dudas, para explicar su funcionamiento y sus objetivos, para marcar sus objetivos y destacar sus logros... la Fundación del Toro de Lidia está presente en El Albero de COPE.es.

Su portavoz, Chapu Apaolaza, es el encargado de responder a todas las preguntas que nos hagáis llegar a través del número de whatsapp del programa, el 667 540 671 y También en los correos de El Albero (albero@cope.es y toros@cope.es) así como a través de nuestros perfiles en las redes sociales Facebook y Twitter.

Estas fueron las preguntas y respuestas de esta semana:

ELENA RAMOS nos preguntaba en albero@cope.es si la Fundación no podría salir a explicar a la candidata de PACMA la diferencia entre un buey y un toro bravo. Y también pregunta si somos vulnerables a las fake news​...

CHAPU: “Hemos respondido, no hemos hecho otra cosa desde que vimos el vídeo. Nos parece una irresponsabilidad que puede provocar accidentes. El animal del video es un buey, no un toro de lidia. Quermos dejar claro que Laura Duarte puede estar en contra de la Tauromaquia, pero que nadie haga una locura. Victorino Martín, presidente de la Fundación, ha enviado una carta al PACMA y a su presidenta solicitando un desmentido. Dejamos claro que es muy curioso, además de irresponsable, que un partido animalista diga que un toro no embiste. Es como si un partido de físicos dijese que el agua no moja o el fuego no quema".

IGNACIO RUIZ aboga en toros@cope.es de una mayor presencia de representantes de los festejos populares en la Fundación del Toro de Lidia y preguntaba si podría haber algún patrón que representase a este mundo​...

CHAPU: “El camino de la Fundación hasta ahora ha sido intentar coser la fractura, si es que existe, entre dos mundos que tienen que ir juntos de la mano: el toro en la calle y los festejos de plaza. Ambos son caras diferentes del mundo de la tauromaquia. Apuntamos la propuesta y ese es el camino en el que hay que avanzar. Dos mundos que tienen que ser uno”.