La Justicia portuguesa declara inconstitucional la prohibición de los toros

Tras la acción legal presentada por Protoiro, Clube Taurino Povoense y la empresa Aplaudir contra el Municipio de Póvoa de Varzim, el Tribunal Administrativo y Fiscal de Oporto (TAF do Porto) consideró inconstitucional la decisión del Municipio de Póvoa de Varzim de prohibir la tenencia de las carreras de toros en el condado . PróToiro - La Federación Portuguesa de Tauromaquia aplaude el fallo de hoy, considerándolo una victoria general para la libertad cultural y las corridas de toros en Portugal. La nueva fecha de la corrida de toros en Póvoa de Varzim se conocerá próximamente.

Además de reconocer el "derecho a la corrida de toros", la sentencia del TAF de Oporto, ahora conocida, es perjudicial para condenar al ejecutivo del ayuntamiento - " Varzim Lazer, EM y el Municipio de Póvoa de Varzim no pueden prohibir la realización de corridas de toros" .

En este sentido, el TAF de Porto confirma lo que PróToiro siempre ha defendido, es decir, las decisiones municipales no tienen validez legal con respecto a la prohibición de las corridas de toros: "Las deliberaciones de los órganos de la Municipalidad de Póvoa do Varzim que decidieron que, a partir del 1 de enero de 2019, la celebración de carreras de toros u otros espectáculos relacionados con la violencia contra los animales estaba sujeta a inconstitucionalidad orgánica en el área de Póvoa do Varzim".

Para el secretario general de Protoiro, Helder Milheiro, "este es un día de gran alegría para todos los defensores de la libertad. Desde hoy está claro que ningún municipio en Portugal puede prohibir las corridas de toros, porque esto viola los derechos y libertades fundamentales de Ciudadanos portugueses . El derecho a organizar, participar y acceder a las corridas de toros es un derecho fundamental garantizado por nuestra Constitución" .

Dada esta decisión histórica en Portugal, ahora es seguro que Póvoa de Varzim tendrá corridas de toros a finales de este año, en una plaza de toros portátil, debido a la imposibilidad de usar coso fijo, cuya fecha y cartel se anunciarán muy pronto.