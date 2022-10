Juan Leal estrenará nueva dupla de apoderados la próxima temporada

El matador de toros Juan Leal ha definido su nuevo equipo de apoderamiento de cara a la temporada 2023. Simón Casas y su socio en Albacete Manuel Amador serán a partir de esta fecha y por tiempo indefinido los mentores del diestro de Arles.

Juan Leal considera que "ellos son las personas idóneas para dirigir una nueva etapa profesional que se me antoja muy importante para mi carrera. Estoy seguro de que existe una gran motivación por ambas partes y eso para mí es clave para afrontar mis futuros compromisos".

El diestro galo es uno de los toreros que más orejas ha cortado en plazas de primera categoría durante la temporada 2022, en la que hay que destacar triunfos importantes en Arles, Nimes, Madrid, Dax, Bayona y sobre todo Albacete.

"He tenido la suerte que durante todo el año pasado me haya acompañado Curro Molina, por supuesto un profesional intachable, pero sobre todo un gran compañero a cuyo lado he crecido como torero, pero también como persona" concluye Leal.