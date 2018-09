Joselito: Los toreros de hoy se han separado del pueblo

El exmatador y ganadero José Miguel Arroyo, "Joselito" (Madrid, 1969), considera que "los toreros de hoy en día se han separado del pueblo", cuando a su juicio deberían dejarse "tocar" por los aficionados.

Joselito ha hecho estas declaraciones a EFE en Logroño, en donde ha participado en el acto del pregón de la Feria de San Mateo, organizado por el Club Taurino Logroñés con motivo del inicio de las corridas de toros con motivo de las fiestas de la ciudad.

Cree que "la gente quiere tocar a sus ídolos, porque la mayoría de quienes acuden a una plaza son un público que no quiere saber de toros", sino sentarse en un tendido con la "ilusión del primer día" esperando que llegue esa "bendita emoción".

Para él, la Fiesta "es como el billar a tres bandas: toro, torero y público", y el día que ese trío conjuga en orden, llega el "instante mágico" que "engancha" de por vida y "es así como nacen los aficionados.

El ganadero recalca que "pocas actividades son tan efímeras como un pasaje taurino", pero "lo que ocurre en un segundo se convierte en algo tremendamente largo, es lo que se mantiene en la mente y queremos transmitir".

"En mi opinión -afirma el diestro madrileño- ver muchos días lo mismo es algo que está pesando" en la Fiesta porque "lo imprevisible en el toreo es lo más grandioso".

El aficionado, en su opinión, "busca algo que le sorprenda" y los toreros de ahora tienen "una capacidad inmensa y mucho valor", pero les "faltan cosas" como "estar muy mal en algún momento".

"A la gente no puedes acostumbrarla a estar siempre muy bien", argumenta Joselito, ya que al final el propósito del toreo es crear una obra de arte con un animal vivo y este no siempre da opciones. "Intentarlo con todos los toros puede estar haciendo del toreo algo rutinario", algo que no gusta al maestro.

En esa línea, cree que "una innovación" buena es la del sorteo de los carteles, como el del la Feria de Otoño de Madrid.

"Es algo diferente, interesante, deseo que salga bien y la gente responda", argumenta Joselito, que concluye que el mundo taurino "tiene que estar abierto a lo que se demanda" y "en la Fiesta tiene que haber evolución".