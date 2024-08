Jesús Duque ante su confirmación en Las Ventas: "Es el momento de la verdad tras muchos sacrificios"

En el mundo del toro, pocos momentos son tan significativos como la confirmación de una alternativa en la Plaza de Las Ventas, especialmente en una fecha tan emblemática como el 15 de agosto, la Virgen de la Paloma. Para Jesús Duque, este 2024 marca su décimo aniversario como matador de toros y la realización de un sueño largamente acariciado: presentarse en la Plaza de Las Ventas. En esta entrevista, Duque comparte con nosotros sus emociones, sacrificios y creencias que lo han guiado en una carrera perseverante y apasionada en la tauromaquia. La confirmación de tu alternativa coincide con el décimo aniversario de tu carrera como matador.

Según ha explicado el diestro valenciano, "confirmar en Madrid es el sueño de todo torero al iniciarse en la profesión, y hacerlo justo en el décimo aniversario de mi alternativa es algo inigualable. Es el momento de la verdad. No hay mejor manera de celebrar este aniversario que en la primera plaza del mundo, la plaza de mis sueños, la que me quita el sueño y me hace soñar".

Duque reconoce que esta tardanza en confirmar su alternativa en Las Ventas ha supuesto "hacer muchos sacrificios para equilibrar mi vida personal con mi carrera. Salir a la calle tiene un costo, y uno tiene que mantener a su familia, lo que me llevó a trabajar mientras entrenaba. Ha sido un esfuerzo duro, cansado y pesado, pero el toreo lo vale todo".

En todo este tiempo, su principal apoyo "ha sido mi familia; ellos siempre han estado ahí, animándome y dándome la fuerza e ilusión para seguir adelante, para no rendirme. También estoy muy agradecido con toda mi gente, mi Peña taurina, mi cuadrilla; su apoyo en el día a día ha sido fundamental para mí. Gracias a ellos he llegado hasta este momento".

"Hay que tener fe, esperanza y creer que todo es posible. En el toreo, que es una profesión que se vive tan intensamente, es esencial contar con esa fe", concluye Jesús Duque.