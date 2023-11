Isabel Díaz Ayuso: "Madrid es taurina y trabaja para darle al toro el lugar que merece"

El diestro Manuel Díaz "El Cordobés", que el pasado mes de octubre colgó el traje de luces tras 30 temporadas como matador de toros, ha sido homenajeado este lunes por el gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid precisamente por su dilatada trayectoria en los ruedos.

En la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho entrega de una estatuilla en reconocimiento a un torero que ha promovido durante toda su vida la cultura de la tauromaquia y al que ha definido como "un madrileño muy internacional".

Ayuso ha destacado que El Cordobés "ha paseado el nombre de Madrid por los cosos de España y América", uno de los toreros más carismáticos y queridos por el gran público y que precisamente este año, el de su retirada, ha visto también cumplida su otra batalla, la familiar, y el reconocimiento de paternidad por parte del otro Cordobés, Manuel Benítez.

Nacido en Arganda del Rey (Madrid) el 30 de junio de 1968, debutó en los ruedos con 15 años en Ciudad Real, en 1993 tomó la alternativa en Sevilla de manos de Curro Romero y en presencia de Espartaco, y un mes después la confirmó en Las Ventas, "la primera plaza de toros del mundo", ha dicho Ayuso.

También ha subrayado que "Madrid es taurina, apoya fomenta y trabaja para darle al mundo del toro el lugar que merece, y lo hacemos porque creemos en la libertad. Seguiremos cuidando de él y de sus gentes", ha enfatizado la presidenta autonómica.

El Cordobés, por su parte, ha agradecido a la Comunidad de Madrid este reconocimiento, que ha hecho extensible al gran público que siempre le he apoyado durante toda su carrera y también el mundo del toro.

"Estoy muy agradecido a lo que ha hecho el toro por mí, me sacó de las calles y me marcó un camino. Gracias al toro me he reconocido como ser humano y he tenido la oportunidad de que un padre reconozca a un hijo", ha dicho.