González-Écija, encerrona en el regreso de los festejos taurinos a Écija

El Ayuntamiento de Écija y el empresario Pedro Pérez 'Chicote' han presentado este mediodía el cartel del festejo que servirá para conmemorar el aniversario de la inauguración de la Plaza de Toros de Écija y que supondrá la vuelta de los toros a este localidad sevillana, donde no se celebran festejos desde 2015.



Este reencuentro de Écija con sus raíces taurinas se producirá el próximo 8 de mayo y tendrá como único protagonista al novillero localJaime González-Écija, que se enfrentará en solitario a cuatro novillos de diferentes ganaderías:Ana Romero,El Parralejo,AlbarrealyBuenavista. El festejo dará comienzo a las seis de la tarde.



El cartel fue presentado en un acto celebrado en el Palacio de Benamejí, al que asistieron representantes del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Écija, encabezados por el alcalde,David Javier García Ostos, el empresarioPedro Pérez 'Chicote'y el propio novilleroJaime González-Écija. Estuvo arropado por numerosos aficionados locales que llenaron el actual salón de plenos.



El alcalde fue el encargado de abrir el acto y lo hizo agradeciendo la colaboración de la Junta de Andalucía en el proceso de recuperación de la plaza y afirmando con contundencia que "Écija tiene que tener toros", situando este festejo del 8 de mayo como "punto de partida de más cosas que pasarán en esa plaza de toros de aquí en adelante".



El Ayuntamiento ha apostado por la empresa Chipé Producciones, con larga experiencia en otros cosos relevantes, para el relanzamiento taurino de Écija. El empresario Pedro Pérez 'Chicote' agradeció la confianza depositada en él: "Écija es un reto maravilloso porque aquí me han transmitido algo fundamental: todos quieren apoyar", a lo que añadió: "Esta plaza tiene un significado histórico y nos parece muy oportuno retomar el camino con la presencia de un torero de la tierra que simboliza el futuro".



Por su parte, Jaime González-Écija tuvo palabras de agradecimiento en su intervención: "Para las instituciones y para todas las personas que han trabajado para lograr lo que es un sueño no solo para mí sino para todos los niños que quieren ser torero en Écija y que ahora podrán torear en su plaza".