La Feria de Fallas de 2022, a punto de ser oficial

El miércoles 12 de enero, la empresa Nautalia, sociedad comandada por Rafael García Garrido y encargada de gestionar el rumbo taurino de la Plaza de Toros de Valencia, registrará oficialmente las combinaciones de los carteles de la inminente Feria de Fallas en la Diputación Provincial de Valencia.

Rafael G. Garrido tiene previsto, según fuentes de la institución provincial, reunirse con el presidente de la Diputación, el socialista Toni Gaspar y con Toni Gázquez, director del Centro de Asuntos Taurinos de la institución, para mantener el primer contacto personal y la primera reunión oficial entre la empresa y la administración de la que dependen los asuntos taurinos del coso de la calle Xàtiva.

Días atrás, fue Víctor Zabala, gerente de Las Ventas y mano derecha de Garrido en Madrid, quien mantuvo una reunión en Valencia con parte del tejido asociativo taurino y, también, con el doctor Cristóbal Zaragoza, cirujano jefe de la enfermería de la Plaza de Toros de Valencia.

No es baladí la fecha escogida para la reunión porque se da la circunstancia que el pliego de condiciones que rige la nueva situación administrativa entre la empresa y la Diputación obliga a presentar los carteles del ciclo josefino dos meses antes del inicio de su programación. Las Fallas, si no cambian drásticamente las circunstancias sanitarias, comenzarán el próximo sábado 12 de marzo. El domingo 13 tendrá lugar la corrida de Victorino Martín y posteriormente se desarrollará el cogollo de la feria hasta el sábado 19 de marzo con las tres corridas restantes, el festejo de rejones y la novillada sin caballos.

La empresa, con un elevado canon en su oferta, ha optado por cuatro corridas de toros y no cinco pese a la fecha del 20 de marzo, propicia por ser domingo y como cierre a la feria aunque ese domingo 20 es muy probable que comience la Feria de La Magdalena de Castellón.

Las Fallas de 2022 presentan muchos alicientes para aficionados y gran público. La estructura de la feria está sustentada con la presencia de las figuras (Juli, Morante, Roca), un doblete quizá excesivo de Manzanares pero con carteles verdaderamente rematados con toreros de máximo interés y gran categoría como Ortega, Aguado, Urdiales y De Justo.

El primero en cerrarse fue el cartel que quizá sueñen en Sevilla para Resurrección o Farolillos: Morante, Ortega y Aguado, con toros de Juan Pedro Domecq, harán que media Sevilla se desplace a Valencia para presenciar la primera ocasión en la que los tres espadas sevillanos se anuncian en una plaza de primera.

Destaca también la presencia de Diego Urdiales, salvados algunos escollos que llegaron a estancar la contratación, junto a Manzanares y Roca Rey, que cuenta sus actuaciones en Valencia con salidas a hombros, con la corrida de Victoriano del Río. El cartel del día de San José cuenta con la presencia, en cartel estelar, de Emilio de Justo, gran triunfador de la temporada 2021 en Madrid y Sevilla sin contar a Morante, que juega en otra Liga, junto a Julián López “El Juli” y Manzanares con toros de Garcigrande.

La primera corrida del ciclo será la de Victorino el domingo 13 con el extremeño Ferrera, el sevillano Daniel Luque y el valenciano Román, último eslabón consistente de la torería valenciana. En mayo, en honor a la festividad de la Virgen de los Desamparados, se anunciará una novillada en la que, de momento, es segura, la presencia de Miguel Senent “Miguelito”.

A falta de confirmación oficial y con las lógicas reservas, las combinaciones son las siguientes:

Domingo 13 de marzo .- Toros de Victorino Martín para Antonio Ferrera, Daniel Luque y Román.

.- Toros de Victorino Martín para Antonio Ferrera, Daniel Luque y Román. Jueves 17 de marzo .- Toros de Juan Pedro Domecq. José Antonio “Morante de la Puebla”, Juan Ortega y Pablo Aguado.

.- Toros de Juan Pedro Domecq. José Antonio “Morante de la Puebla”, Juan Ortega y Pablo Aguado. Viernes 18 de marzo .- Toros de Victoriano del Río. Diego Urdiales, José María Manzanares y Andrés Roca Rey.

.- Toros de Victoriano del Río. Diego Urdiales, José María Manzanares y Andrés Roca Rey. Sábado 19 de marzo .- Toros de Garcigrande. Julián López “El Juli”, José María Manzanares y Emilio de Justo.

.- Toros de Garcigrande. Julián López “El Juli”, José María Manzanares y Emilio de Justo. Novillada sin caballos . Erales de El Parralejo para Nek Romero (Escuela de tauromaquia de Valencia) y cinco representantes de distintas escuelas taurinas.

. Erales de El Parralejo para Nek Romero (Escuela de tauromaquia de Valencia) y cinco representantes de distintas escuelas taurinas. Novillada con caballos . Novillos de El Pilar para Jordi Pérez ”El Niño de las Monjas”, Álvaro Alarcón y Manuel Perera.

. Novillos de El Pilar para Jordi Pérez ”El Niño de las Monjas”, Álvaro Alarcón y Manuel Perera. Corrida de rejones . Toros de Los Espartales para Diego Ventura y, posiblemente, Leonardo Hernández y Lea Vicens.





