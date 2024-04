El Feria del 'Zapato de Oro' de Arnedo elimina una novillada por el alza de costes

La subida de costes y la baja en el número de aficionados que se acercan a presenciar la feria de las novilladas del Zapato de Oro de Arnedo, que tiene lugar en el mes de septiembre, ha llevado a sus organizadores a reducir en uno el número de festejos, que pasa de cinco a cuatro, y a aumentar un 10 % los precios, que llevaban congelados ocho años.

Se trata de una decisión "difícil, pero necesaria y responsable", según ha explicado a EFE la vicealcaldesa y presidenta del Consejo Asesor Taurino de Arnedo, Rosa Herce.

Ha detallado que el equipo de gobierno municipal, después de valorar “distintas alternativas” y consultar con diferentes colectivos y aficionados taurinos, "a la vista de que las pérdidas económicas de esta feria son cada año más importantes, ha tomado esa decisión".

Herce, ha explicado que el año pasado El Zapato de Oro supuso unos gastos para el Ayuntamiento de 321.497 euros y unos ingresos de 148.981, lo que supone un déficit de 172.515 euros "o lo que es lo mismo, unos 35.000 euros por novillada".

"Somos conscientes de que la feria ‘Zapato de Oro’ es algo representativo en nuestra ciudad, una tradición y algo por lo que se conoce a Arnedo en el mundo entero, pero la decisión llega porque pensamos que si hacemos oídos sordos y no se toma ninguna medida, el futuro de nuestra feria de novilladas estaría en peligro, ha afirmado.

La vicealcaldesa ha incidido en que el Ayuntamiento quiere mantener el apoyo a la tauromaquia y al Zapato de Oro, "pero queremos que sea de manera sostenible” y, además, "no es solo problema de gestión, sino de que no va mucha gente a los toros, con lo cual los ingresos son cada vez menores y los gastos suben" por lo que "llega un momento en que hay que pararse, reflexionar e intentar tomar decisiones”.

Ha recordado, por último, que hasta 2010 la feria tenía seis festejos "y entonces, por un problema puntual, con una corporación del PP pasaron a 5, pero ya nunca se recuperó el número".