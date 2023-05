El Fandi, operado con éxito por culpa de una "voluminosa hernia lumbar"

El diestro granadino David Fandila 'El Fandi' evoluciona satisfactoriamente de la intervención quirúrgica a la que ha sido sometido este viernes en el Hospital San Juan de Dios de León "por una severa compresión radicular a nivel L5-S1 como consecuencia de una voluminosa hernia lumbar".



En la operación, dirigida por el doctor Antonio Luis Mostaza Saavedra, "se ha utilizado la técnica de microcirugía endoscópica y el resultado inmediato de la misma ha sido satisfactorio", según fuentes del centro sanitario.



Debido a esta lesión, David Fandila no pudo actuar el pasado lunes en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, donde estaba anunciado con los matadores Antonio Ferrera y Manuel Escribano frente a un encierro de Miura.



Esa misma mañana había sido evaluado en el Hospital Viamed de la capital hispalense y tratado mediante un bloqueo epidural lumbar, pero el déficit motor que presentaba en la pierna izquierda hizo inviable su comparecencia en el coso del Baratillo.



"No tengo palabras para agradecer a todos, amigos, compañeros y aficionados, todo vuestro cariño y mensajes de ánimo. De todo corazón muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto". Así rompía su silencio el torero en su cuenta de Instagram tras no poder hacer el paseíllo.



El comunicado en el que argumentaba su ausencia decía lo siguiente: "David Fandila 'El Fandi' no podrá torear hoy 1 de mayo en Sevilla, como consecuencia de una fuerte citalgia izquierda, con impotencia funcional. Tras ser evaluado esta mañana en el Hospital Viamed y tratado mediante un bloqueo epidural lumbar, persistiendo el déficit motor en la pierna izquierda, finalmente no podrá hacer el paseíllo".



El doctor Mostaza, responsable de la Unidad de Cirugía Avanzada e Innovadora de la Columna Vertebral del Hospital San Juan de Dios de León, ya había operado en septiembre del año 2020 al diestro alicantino José María Manzanares.



"Se le practicó una microdescompresión endoscópica de las raíces nerviosas, que estaban fibrosadas de las tres cirugías previas en Sevilla, y se le introdujo un dispositivo intersomático de titanio poroso", explicaba entonces el especialista sin olvidar que "había una hernia discal extruida subligamentaria".



Alfredo Leal, Curro Vázquez, Roberto Domínguez y Dámaso González son otros de los toreros que han pasado por las manos del doctor Mostaza, neurocirujano pionero en microcirugía endoscópica y un referente de su especialidad en toda España