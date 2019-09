La espada priva a un poderoso Pablo Aguado de salir por la puerta grande

Mal empezó la tarde protestando al toro de Juan Pedro Domecq que abría el festejo. Dos de los titulares que quedaron del cartel inicial. El público protestó un animal que en dos ocasiones probó el albero del coso del Paseo de Zorrilla. Muy enfadado el respetable con la presentación del toro y con los problemas de la mañana durante el sorteo. Molestó el viento y cambió Morante los terrenos en varias ocasiones. A la abrigada del tendido 7 o a la del 1. Incluso el de la Puebla mandó callar la música. El caso es que apenas pudo sacar nada de un saco vacío. Tampoco pintaron a espadas.

Bonito Juan Pedro el que hizo segundo, Armonioso, bien hecho. El caso es que a Morante le ha salido un paisano competidor con el capote. Pablo Aguado arrancó los primeros oles del público. Muy templado a la verónica. Quitó tras un puyazo también por el mismo palo. Se fue a los medios, pero a brindar al respetable. La faena justa en el tercio donde menos podía molestar el viento. El caso es que Aguado estuvo bien con un toro encastado y con fijeza. Siempre muy cosido a la muleta. Templado y con recorrido. Probó con pocas opciones al natural. Otra tanda jaleada con la diestra y a matar. Pero tampoco tuvo suerte. Ovacionado por el público el toro y el torero.

Morante recibió a un Jandilla muy pegado a las tablas. Se le fue al suelo el segundo de su lote tras el puyazo, a las primeras de cambio. Y el gesto de José Antonio cambió. Y también las ganas. Pero es que volvió el viento a molestar y de qué manera. El de Jandilla pedía las afueras y en tablas apretaba. Pronto le tocó las orejas y cambió el estoque simulado por el de la verdad. Saliéndose de la suerte recetó una estocada casi entera.

El cuarto, también de Jandilla, subió la báscula. Sonó el estribo en varas. Puyazo largo. Ivan García atemperó con los palitroques un toro con muchos pies de manera espléndida. Y así se lo reconoció el público haciéndolo desmonterar. El calamocheo del toro no ponía las cosas fáciles a Pablo Aguado. Más de izquierdas el toro, largo , pero con el genio de la casta. Pero el de Jandilla cada vez más a favor de la querencia no ponía las cosas fáciles. Aguado poderoso se vino arriba y sacó también su genio. Este, poderoso, de estar de dulce. Pero un dulce no lamigoso. El dulce que se viene saboreando durante esta, su temporada. Torero el trasteo final. Y otra vez, donde no molesta Eolo, en terrenos del 7, ejecutó la suerte suprema. Trasera la estocada. Oreja.

El último del lote de Morante, con el horro de Domingo Hernandez recibió en varas. De caballo a caballo y tiro por que me toca. Manso desde los inicios y mal lidiado por la cuadrilla. Nadie supo sujetarlo. Un calvario con las banderillas. Y no se vio a Morante en Valladolid. Un petardo de toro mayúsculo, solo comparable con la entrada que había en los tendidos, solo dos tercios. Incomprensible y para hacérselo mirar.

Brusco, el cierraplaza. Se llevó a Pablo Aguado de calle. Y fuerte fue al caballo montado por Juan Carlos Sánchez . Sorprendió en la brega a Iván Vicente. Pero este torero ahora en las filas de los de plata, es de oro. Ovación del público. Brindó la faena a Jimenez Fortes. También con genio este de Domingo Hernández. Tardaba en coger la muleta, pero cuando la tomaba , Aguado lo sometía por bajo. Poderío y entrega con un toro y una tarde con dificultades. Se colaba por el pitón izquierdo, aun así lo probó. A derechas otra vez, enseñó a embestir al toro y lo que tiene la emoción, ni una mosca se movía en la plaza. Otra vez mal con la espada. Y decepción del público con un cartel del que se esperaba mucho más.

FICHA DEL FESTEJO

Valladolid, miércoles 11 de septiembre de 2019. 2ª de Feria. Dos tercios.

Dos toros de Juan Pedro Domecq (1º y 2º), dos de Jandilla (3º y 4º) y dos de Domingo Hernández (5º y 6º), desiguales de presentación y juego.

Morante de la Puebla, silencio, silencio y pitos.

Pablo Aguado, ovación con saludos, oreja y ovación.

Incidencias: Tras el paseíllo sonó, un día más, el Himno Nacional.