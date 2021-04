Enrique Maya: "Me resisto a aceptar que no haya corridas en Pamplona este verano"

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, considera "absolutamente imposible" celebrar este año unas fiestas de San Fermín "como las que hemos conocido" debido a la pandemia de la covid-19, aunque la decisión o no de su convocatoria será comunicada en unos días, después de valorarla con el equipo de Gobierno, la Junta de Portavoces y la Mesa de los Sanfermines.

Así lo ha señalado a Efe tras participar en una reunión en la que los representantes de Interior y de salud del Gobierno foral han expuesto los datos de la pandemia en Navarra y las perspectivas de cara a la celebración este verano de las fiestas patronales en las diferentes localidades de la Comunidad foral.

El Gobierno ha planteado la dificultad de avanzar la situación en la que Navarra estará desde el punto de vista sanitario en las fechas en las que tradicionalmente se celebran las fiestas patronales de cada localidad, más aún cuando estas se extienden entre junio y septiembre, según localidades.

En cualquier caso, "la percepción general es la gran dificultad de celebrar fiestas patronales al uso", ha incidido Maya "a la vista de la información que se nos ha dado", aunque ha emplazado a hacer pública la decisión probablemente la próxima semana, después de valorarlo con su equipo de gobierno, con la Junta de Portavoces y trasladarlo a la Mesa de los Sanfermines.

En cualquier caso, ha avanzado que si se suspenden las fiestas "no significa que en Pamplona no vaya a haber nada esos días. No se celebrarían los actos oficiales del programa, pero podría haber otros en la ciudad. La hostelería y las terrazas estarán abiertas, la gente saldrá, y si puede haber alguna actividad cultural compatible con el estado del coronavirus la habrá", ha dicho para reiterar que el consistorio trabaja en "un programa de verano".

Preguntado por la posibilidad de que se organicen en Pamplona corridas de toros, ha rechazado que se celebren durante las fechas de los sanfermines si estos no se celebran, porque "sería contradictorio, no tendría sentido provocar un efecto llamada" a que se congreguen personas en esas fechas, sería "una trampa".

No obstante, ha reconocido: "Me resisto a aceptar que no haya corridas en Pamplona este verano", aunque ha señalado que la organizadora de estos eventos como propietaria del coso taurino es la Casa de Misericordia -de la que es presidente-, una institución cuya principal finalidad es la asistencial como residencia de ancianos y que tiene en la organización anual de la Feria del Toro una de sus fuentes de ingresos.

"Lo primero son los mayores y lo que no vamos a hacer en esta situación es perder dinero, pagar con la residencia una posible pérdida en la plaza de toros", ha dicho, aunque ha insistido en que "si lo permite la normativa y si la Casa de Misericordia viera que es viable con los aforos que se permitan hacer una corrida", no hay motivo para no hacerlo.