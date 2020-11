La empresa Hispánica Taurina dirigirá la carrera del novillero Francisco Montero

El novillero con picadores Francisco Montero ha cerrado un acuerdo de apoderamiento con la empresa Hispánica Taurina S.L.

El planteamiento a uno de los novilleros punteros del escalafón nace con la vocación de prestar un servicio profesional integral gestionando las contrataciones taurinas, publicidad y marketing y un asesoramiento legal y administrativo.

Francisco Montero: “No me molesta la etiqueta de tremendista, peor sería que no hablasen de mi” El novillero gaditano se recupera de la cornada sufrida el pasado domingo en la novillada matinal celebrada en Herrera del Duque (Badajoz). Sixto Naranjo 18 nov 2020 - 11:45

"Quiero entrar en las ferias y demostrar que merezco estar ahí y me lo he ganado. Soy consciente de que el mejor apoderado que tengo soy yo mismo. El proyecto que se me ha ofrecido me motiva porque es un grupo de profesionales jóvenes y me van a dar la oportunidad de crecer y evolucionar como torero", asegura el novillero de Chiclana.

El equipo de trabajo estará dirigido por Miguel Ángel Torres y contará con varios profesionales del sector, entre ellos Antonio Jiménez “Ecijano II”, desempeñando las funciones de director artístico acompañando al novillero en su evolución en el día a día.

En su corta pero extensa carrera posee un palmarés cargado de importantes triunfos: En la campaña 2019 fue el ganador del prestigioso certamen del “Zapato de Oro” de Arnedo.

En esta temporada 2020 ha concluido el número uno del escalafón sumando importantes triunfos en plazas como la francesa de Dax o Herrera del Duque, dentro de la Gira de la Reconstrucción, organizada por la Fundación Toro de Lidia, donde resultó herido de gravedad.