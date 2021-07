Emilio de Justo y Ginés Marín crujen Santander a base de buen toreo

Catorce años que no hacía el paseíllo en Cuatro Caminos Finito de Córdoba y su vuelta no fue con buen pie. Ya que su primero, Un toro abanto y deslucido de Torrealta, le hizo estar sin sitio y desconfiado de principio a fin. Se puso por ambos pitones en algo que no pasó de ser un simulacro de faena. Para enrarecer aún más el ambiente, con la espada tuvo aún más precauciones y pegó un notable petardo.

Con el cuarto, con el que pasaron un calvario los banderilleros, Finito estuvo más aseado. Dejó algún derechazo de buen trazo con el toro ya muy a menos en un trasteo más de chispazos que compacto. La estocada, baja, tumbó con prontitud al toro. Los tendidos se dividieron cuando el cordobés salió a saludar al tercio.

La tarde comenzó a remontar con el segundo, un toro noble y con clase, pero al que le faltaron mayores dosis de emoción en sus embestidas para que la faena de Emilio de Justo alcanzase mayores cotas. El extremeño, que por la mañana había toreado en Mont de Marsan, estuvo muy firme con él. Siempre bien colocado y llevando muy toreado al toro por ambos pitones. Pero al guiso le faltaba la sal que pone la casta y la emoción. La oreja llegó tras un volapié a toro parado en el que todo lo hizo Emilio.

Pero la borrachera de toreo llegó en el quinto, un toro con un buen pitón izquierdo al que cuajó el torero cacereño. Rotundo por ese pitón, tirando con mando y toreando con una gran profundidad. Los muletazos morían más allá de la cadera con una autenticidad tremenda. Faenón de Emilio de Justo que remató de un soberbio estoconazo en todo el hoy de las agujas. Las dos orejas fueron incontestables.

Ginés Marín salió a por todas en su primero. Variado con el capote tanto en el recibo como en el quite. Después, aprovechó la nobleza del ‘torrealta’ para firmar una primera mitad de faena que tuvo encaje, cintura y expresión. Muy reunido todo. La faena cayó en un pequeño bache cuando el toro redujo revoluciones. Inteligente, Ginés tiró de recursos para que la intensidad y la conexión con los tendidos no se resintiesen. Una estocada muy trasera tumbó al toro y se pidieron y concedieron las dos orejas algo excesivas.

Un trofeo más paseó del sexto, un toro sin clase y bruto al que Ginés sacó lo que tenía a base de tenacidad, toques precisos y un valor a prueba de bombas. Muy meritoria la faena del joven diestro, que sacó lo que tenía el toro de Torrealta.

FICHA DEL FESTEJO

Santander, sábado 24 de julio de 2021. 3ª de Feria. Tres cuartos del aforo permitido.

Toros de Torrealta, de desiguales hechuras y de buen juego con conjunto a excepción del deslucido primero y del bruto sexto.

Finito de Córdoba, pitos y división al saludar.

Emilio de Justo, oreja y dos orejas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ginés Marín, dos orejas tras aviso y oreja.