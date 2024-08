Daniel Luque y Borja Jiménez se citan en el Guggenheim antes de su duelo en Bilbao

“Desde que te ves anunciado en Bilbao es un sinvivir. Esta plaza pesa mucho, lo que ocurre en Bilbao tiene una enorme transcendencia para todos los toreros”. Así se refirió Daniel Luque al próximo duelo en Vista Alegre con Borja Jiménez, un mano a mano de envergadura frente a toros de Fuente Ymbro el próximo día 20. “Y tanto, desde que te hablan de Bilbao, la mente solo piensa en esta plaza y en esta afición”, subrayó Borja Jiménez.

Al lado del Museo Guggenheim, la empresa BMF impulsó un innovador cara a cara entre Luque y Borja Jiménez. “Me gusta dar espectáculo sobre la base de la rivalidad. Con un cartel así, sale ganando el público. Entiendo mi profesión sobre la base de la apuesta constante. Me mido a mi mismo, a mis compañeros y al toro” reveló Daniel Luque quien insistió: “¿Favorito?, cuando termine la corrida se verá. Aquí hay que dar la cara y no dejarse nada atrás”.

“No creo en esas cosas de favoritos” reconoció Borja Jiménez. “Cada tarde salgo a ratificar delante de públicos distintos que lo que he hecho en otras plazas es verdad. Estoy disfrutando mucho de todo lo que estoy viviendo”, explicó.

Luque se sinceró al asegurar: “He vivido muchas situaciones en mi profesión por eso creo firmemente en que hay que disfrutar de la situación que tengo en las ferias. Al final, somos unos afortunados por estar en Bilbao en un cartel de esta categoría”.

Tarde de expectación. Bilbao aguarda el mano a mano frente a toros de Fuenye Ymbro. “Nos jugamos el estatus, el reconocimiento. Luque defender su estatus y yo lograrlo”, reflexionó Borja Jiménez. “Es una tarde importante. Cuantos más años llevas en la profesión, eres más consciente de todo lo que se pone en juego cada tarde de toros. La presión se vive de distinta manera a medida que se cumplen años”, dijó un Daniel Luque abierto y cercano.

Un acto innovador. Dos toreros. Dos héroes cercanos con el público. De carne y hueso. Fotos, autógrafos, infinidad de fotografías. “Es bonito sentir a la gente tan cerca y mostrándote tanto cariño. Bilbao es la plaza que mejor equilibra el toro serio y un público entendido y respetuoso. Es un plaza donde he tenido tardes importantes pero ahora mi carrera está en el momento de sacar cosas muy bonitas de dentro”, explicaba Luque mientras Borja Jiménez subrayaba: “Debuto en esta plaza pero lo que me han hablado de Bilbao es tan bonito que estoy deseando que llegue el día”

Daniel Luque definitio Bilbao como una plaza “muy especial” y Borja Jiménez como “un escenario que invita a torear y torear bien”. El acto reunió a lo más granado de los aficionados bilbainos y amplia representación de la Vizcaya Taurina. Se trataron muchos temas. La estética, la profundidad, la sensibilidad, el toro. A placer los dos protagonistas. “No he pensado el vestido aún, me pondré uno que me inspire en el último momento “, reveló Borja Jiménez, mientras que Daniel Luque dijo: “Uno que tengas pocas puestas y que me de buenas sensaciones ese día. Lo de los vestidos es cuestión de sensibilidad y de muchos factores que se reúnen en el último momento”.