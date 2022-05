La Comunidad de Madrid insta a Plaza 1 a poner coto al botellón en Las Ventas

La lluvia de almohadillas del pasado sábado durante la encerrona de Paco Ureña y el ambiente excesivamente festivo que se está viviendo a lo largo de la presente feria de San Isidro en la plaza de toros de Las Ventas ha generado una pequeña brecha entre la Comunidad de Madrid (CAM), propietaria de la plaza, y Plaza 1, empresa responsable de su gestión, a cuenta del acceso de botellas y envases de vidrio a su interior.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que se celebró el pasado miércoles, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la CAM, Enrique López, aseguró que la orden que tiene el personal que regula la entrada en la plaza de toros es “no permitir la entrada con ese tipo de recipientes, ni vasos ni botellas”.

No obstante, López reconoció que él “no lo ha visto” y que, en cualquier caso, “si eso se está produciendo trataremos de que se refresque esa orden y que se controle más”. “Trabajaremos para que no se produzca porque está prohibido”, añadió.

Vídeo

Consultado por COPE, el director general de Plaza 1, Rafael García Garrido, ha explicado que la empresa “no puede registrar a nadie a la entrada de la plaza”. “Si alguien viene con una bolsa, una maleta o una nevera con botellón no se la podemos abrir o requisar, los operarios de plaza no está autorizados para ello”, aclaró.

García Garrido indicó que la potestad es de los guardas jurados y que para poder llevar a cabo ese control “haría falta tener más de 400 repartidos por toda la plaza”.

Además, confirmó que, tras la polémica tarde de Ureña, se instalaron el lunes en varios puntos de la plaza unos paneles informativos en los que se anuncia que está “prohibido el acceso al tendido con envases o botellas de vidrio”.