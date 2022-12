El periodista vasco Chapu Apaolaza no seguirá al frente de la portavocía de la Fundación Toro de Lidia por tener comprometidos nuevos retos profesionales para el 2023 que le hacen incompatible su continuidad.

Chapu llegó a ese puesto hace cinco años con un objetivo estratégico más que cumplido, repensar el argumentario con el que la tauromaquia se enfrentaba a los que querían prohibirla: “Teníamos que involucrar a la sociedad y decirle lo que estaba en juego, que era el humanismo frente al animalismo y la libertad frente a la censura. Teníamos una verdad: un país con toros era un país mejor. Con esos argumentos salimos del chiquero a los platós, a los estrados, a los parlamentos con la cabeza bien alta a decir quiénes éramos como pueblo. Debíamos dejar de escondernos. Nos propusimos que nadie tuviera que callarse, que nadie tuviera que esconderse, que nadie tuviera que mentir. Esa amenaza sigue ahí, pero hoy la situación es muy distinta a la de entonces”.

El analista y columnista se ha despedido de la Fundación con una serie de agradecimientos: “Yo no estaré, pero por supuesto que el proyecto sigue adelante. Os invito a seguir apoyando al equipo de la Fundación que hacen un trabajo admirable. A los que no sois amigos, deciros que os necesitan. Os necesitamos. Quiero agradecer también a todas las personas que nos han ayudado desde fuera del mundo del toro, todos esos aliados que asumieron que nuestra batalla también era la suya. Por supuesto, quiero dar las gracias a la Fundación que me dio la oportunidad magnífica de defender el mundo al que pertenezco. Siempre estaré en deuda con su presidente Victorino Martín, el vicepresidente y presidente del Instituto Juan Belmonte, Fernando Gomá, Lorenzo Clemente y su comisión jurídica y otros muchos, además por supuesto del director general Borja Cardelús y su equipo, que son el corazón de este proyecto y que no siempre reciben el apoyo que merecen de la gente del toro, todo hay que decirlo”.

En próximas fechas se anunciará quien será su sustituto como portavoz de la Fundación Toro de Lidia. Chapu Apaolaza también ha tenido palabras para todos los amigos de la Fundación y para la afición: “Seré lo que he sido siempre, un aficionado en el tendido, un corredor en la Cuesta de Santo Domingo, ni más, ni menos, alguien que como vosotros está dispuesto a defender el legado de sus mayores y dar la cara por el animal más bello de todos los que han existido”.

Desde la Fundación Toro de Lidia se ha querido dar las gracias a Chapu Apaolaza por cumplir con creces el objetivo marcado, por crear y difundir un argumentario que todo taurino debe conocer y por su aportación al mundo del toro.