Carmelo García: "La Feria de Algecirás mantendrá la corrida concurso y la cerrará una torista"

El empresario Carmelo García, gerente del MonumentalCoso de Las Palomas de Algeciras, ha mantenido un importante encuentro con los distintos colectivos de aficionados de la bahía algecireña, “una reunión muy satisfactoria para todas las partes” con el objetivo de consensuar y esbozar las particularidades en la confección de los carteles de la próxima Feria Real2024.

El evento se celebró –jueves 16 de noviembre- en el Centro Documental José Luis Cano (Algeciras) y contó con la presencia de la Teniente de Alcalde Delegada de Feria y Fiestas, Juana Cid; el Secretario General del Ayuntamiento de Algeciras, José Luis López Guio, el presidente de los bonados, representantes de las peñas, profesionales, novilleros y la Escuela Taurina “Miguel Mateo Miguelín”.

“Es muy importante este tipo de encuentros con los aficionados de Algeciras y la vez necesario para mostrar la tauromaquia desde el interior. Interactuar con todos los representantes y conocer sus inquietudes y el sentir de la afición es fundamental para una exitosa planificación”.

Carmelo García añadió que“con este acto la empresa exterioriza para que todo el mundo tenga conocimiento de la parte orgánica y el modelo de gestión que mantiene Espectáculos Carmelo García”.

El empresario comenzó repasando las estadísticas y valorando la temporada anterior: “Muy satisfecho por lo acaecido en 2023. La feria pasada fue muy buena a nivel artístico y donde todas las tardes se abrió la Puerta Grande. Una temporada con buenos toros y donde se indultó a “Verones”, de Victorino Martín. También subimos en el número de abonados y donde lamentablemente la corrida inicial no terminó de romper”.

Carmelo habló con transparencia y cercanía a los aficionados: “Debido al buen funcionamiento de ‘corrida concurso’ del año anterior con los hierros de origen Jandilla y del gran interés mostrado por parte de afición, la próxima Feria Real 2024 celebrará una ‘Corrida Concurso’ para las figuras de seis ganaderías gaditanas”. En ese sentido avanzó un poco más: “Será el viernes 28 de junio y contará con unos premios que se entregarán al finalizar del festejo en el mismo ruedo de la plaza”.

También se refirió a “la gran motivación que me produce la novillada sin caballos que abrirá la feria el miércoles 26, con tres alumnos de la escuela local y otros tantos de la zona. Una novillada que no la exige el pliego de condiciones, pero que considero necesaria hacerla para velar por el futuro de los jóvenes. La ‘Sin Caballos’ sí le cuenta en su currículum para poder debutar con picadores mientras que una clase práctica no les suma”.

Sobre el resto de las combinaciones “incluiremos valores emergentes y triunfadores de la temporada 2023 con las máximas figuras del escalafón. La corrida de jueves 27 será de enorme relumbrón y estudiaremos la inclusión de una máxima figura del rejoneo para los amantes del toreo a caballo. La última de feria será de carácter torista con la presencia de un toro para plaza de primera“.

“Hay que mirar por el bien general y planificar una política de precios asequible a todos los bolsillos, ofrecer atractivos y sobre todo primar la calidad del espectáculo. Volveremos a poner un descuento del 10% para los abonos y otro 10 % más de descuento para todos los coletivos de la Zona Portuaría”, aseveró durante el evento Carmelo García.