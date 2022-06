Un buen toro de Juan Pedro y un Morante sin techo en Granada

Las expectativas este viernes eran nulas. Una corrida de Juan Pedro Domecq a 37 grados no apetecía. Aun así, algunos salieron ganando. Matilla, tras la lesión de Cayetano, anunció a El Fandi y todo quedó en casa. Juan Pedro trajo a 'Visionario', un gran toro. Fandi volvió a ganarse al público y Morante dejó una faena para el recuerdo.

Saltó al ruedo el primero de la tarde y lo esperó Morante de la Puebla a la verónica. A pesar de la embestida descompuesta dejó capotazos de bella factura. El toro tenía muy poco empuje, pero Morante decidió hacer el esfuerzo. Se fue hasta los medios y quiso entenderlo. Si le exigía, caía y si no lo llevaba toreado, protestaba. Lo mejor llegó al natural, justo antes de dejar una estacada en el sitio. Paseó una oreja.

Salió en cuarto lugar un astado que no iba sobrado de fuerza. En esta plaza se han arrastrado cientos iguales, pero el presidente debió ver algo que el resto no. Lo devolvió por presunta invalidez. Salió en su lugar un sobrero de Jandilla que se empeñó en darle la razón al palco y tras el primer puyazo se echó al suelo. El pañuelo verde volvió a aparecer. Salió su hermano de Véjer de la Frontera, que fue una pintura, pero que mostró ser un toro sin recorrido ni transmisión. Un Morante cargado de ambición y de ilusión compuso una faena que quedará en la memoria de los aficionados de la plaza. Sacó el poco fondo que el toro tenía y cuando lo exprimió, aún se entretuvo en dejar unos naturales a pies juntos cuando el animal ya no tenía apenas recorrido. Con una estocada algo trasera, cortó una oreja que debieron ser dos teniendo en cuenta el nivel de la plaza y lo que estaba por llegar en el quinto.

El segundo toro de la tarde fue un toro que se movió durante toda la lidia, aunque con más genio que clase. El Fandi lo intentó, pero la faena en ningún momento cogió vuelo. El quinto, de nombre 'Visionario', fue el mejor ejemplar de la tarde. Quizás el mejor Juan Pedro que haya saltado este año a una plaza en España. Tenía muchas virtudes: prontitud, obediencia, repetición y transmisión. No se cansó en ningún momento de embestir. Hablar de las actuaciones de El Fandi en Granada es muy complejo. Durante años trae el pan a esta plaza, genera afición y sobre todo crea consenso. Salirse de la espiral que marcan los 'fandilers' puede ser letal, pero el toro le pudo. Al igual que en la tarde de ayer se vio desbordado, sin recursos y sin templar en ningún momento. Tan solo en una serie con la zurda redujo la embestida, un espejismo. Su forma física sigue intacta, pero quizás sea de los peores Fandis que hayamos visto nunca. Estocada desprendida y dos orejas del tirón inexplicables.

Pablo Aguado llegó a Granada tras firmar aquí el año pasado una de las mejores faenas de su trayectoria. Toreando a la verónica intuyó que el toro podía valerle. Era su toro. Noble y repetidor, aunque escaso de poder. Lo vio claro y dejó muy buenos muletazos con la derecha. La estocada cayó algo perpendicular y desprendida, pero le valió para cortar una oreja.

El sexto se pareció al tercero. Sin complicaciones, soso y objeto de un toreo a placer. Hubo momentos lúcidos, pero el trasteo no tuvo importancia por la escasa emoción del astado. Tres pinchazos y una estocada desprendida.

FICHA DEL FESTEJO

Granada, viernes 17 de junio de 2022. 2ª de la Feria del Corpus. Media plaza.

Toros de Juan Pedro Domecq , de buena presentación, y Jandilla (4º, tris). En líneas generales, nobles, pero con escaso poder a excepción del quinto, el mejor toro de la tarde.

Morante de la Puebla, oreja y oreja.

El Fandi, ovación y dos orejas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pablo Aguado, oreja y ovación.

Incidencias :: Se guardó un respetuoso minuto de silencio por el fallecimiento de Andres Vázquez y por el quinto aniversario de la muerte de Iván Fandiño.