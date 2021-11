Álvaro Núñez: “Lo que busco es el toro de Núñez del Cuvillo, pero mejorado”

Inmerso desde hace años en el campo bravo, sin salir de él ni dar a conocer la lucha que está llevando a cabo para iniciar de cero una ganadería tras la salida de la casa madre de Núñez del Cuvillo.

Álvaro Núñez pasó esta semana para por El Albero de COPE.es para explicar más detalles de una aventura ganadera que, si nada se tuerce, verá a luz el próximo 2022.

P: Álvaro, nueva ganadería y ubicada en Portugal...

Estoy en Portugal por viabilidad. Hay mucho más mercado de fincas que aquí en España, donde están mas cotizadas. Compré allí la finca y allí tengo la ganadería.

P: ¿Cuál es la procedencia con la que se funda el hierro de Álvaro Núñez?

La base es Núñez del Cuvillo, lo que compré a mi padre y otros productos puntuales de otras ganaderías. Solo para mejorar, sin quitar la personalidad y lo bueno que siempre ha tenido el toro Cuvillo.

P: ¿Y cuál es el toro que está moldeando Álvaro?

Tengo un criterio muy particular. Quiero un toro que tenga muy buen embroque, una forma de tomar la muleta muy buena. Es algo imperceptible para el público pero que si es perceptible y definitorio para que el que está delante. Ese toro tiende a tener menos empuje y cada cierto tiempo, cada seis o siete años, busco un animal de fuera. Y cada vez que he ido fuera a buscar me han servido mucho y me han dado características muy buenas.

Creo q los toros tienen cosas de los ganaderos. Quería comprar un macho especial.

Por eso fuí a casa de @aletalavante. Y así fue. Y el genial macho, se cruzó con un torero desbocado... Un macho, una faena y un día, que no voy a olvidar nunca. Gracias Alejandro pic.twitter.com/PiRw8Scjl8 — Alvaro Núñez del Cuvillo (@alvaronunezcuv) July 10, 2020

P: ¿Y en qué está consistiendo el trabajo cayado que estás llevando a cabo?

He tentado muchos machos en el campo, para coger el pulso a la ganadería. Esto de empezar es lentísimo. Yo decidí irme de mi casa porque era una ganadería de varios hermanos y no le veía viabilidad y cuanto antes lo hiciese, mejor, porque los tiempos en el campo son eternos. Llevo cinco años poniendo dinero y se hacer larguísimo. Lo que estoy viendo me está gustando. He tentado once toros y parece que con buenos resultados. Pero luego lo que vale es lo que pase en la plaza.

P: ¿El debut podría ser en Sevilla?

No está cerrado todavía, pero en ello estamos. Ha estado Ramón Valencia conmigo en el campo y tenemos que ir viéndolo. Hemos quedado para final de mes. Queremos que vaya una corrida en el gusto de todos. Si debutase en Sevilla sería una responsabilidad tremenda. Hay que pensarlo muy bien por todas las partes. Ramón me dijo ya hace tres años que tenía abierta las puertas de la Maestranza.

P: ¿Y qué cuestiones está pensando y puede temer Álvaro para lidiar en Sevilla?

Sevilla ha subido el trapío de toro. Ha sido una de las consecuencias negativas del Covid. Se han lidiado toros con mucha edad y presencia. Yo tengo que conjugar ese trapío con reatas que a mi me gusten. Hemos quedado en vernos más adelante y aún no está cerrado. Después de cinco años esperando, ya me he acostumbrado a esperar.

P: Y durante todo este tiempo que ha transcurrido desde su salida de Cuvillo, ¿a qué se ha decidado Álvaro Núñez?

He dedicado mucho tiempo a profundizar en la selección, en mi conocimiento del toro. Y después hay una segunda cuestión que es ver hacia dónde evoluciona el toreo. Y después del Covid hay una cierta vuelta a lo clásico, a lo profundo... la gente ha elegido este concepto al toreo más triunfalista. Y luego me preocupa mucho la situación de amputación de libertades que estamos teniendo. Hay un dictadura progre que se está imponiendo, acorralándonos a todos los que respetamos el campo. Nos dicen cómo tenemos que tratar a los animales, humanizándolos... tenemos que revelarnos ante ello más pronto que tarde.

Nada más a favor de la naturaleza, que la dehesa brava... pic.twitter.com/KLv4eg1Sht — Alvaro Núñez del Cuvillo (@alvaronunezcuv) February 29, 2020

P: ¿Veremos en la ganadería de Álvaro Núñez toros con nombres destacados en Cuvillo?

Las familias son las mismas, me gusta respetar los mismos nombres. Lo que busco es el toro de Cuvillo, pero mejorado, que haga pensar al aficionado, que no sea previsible y aburrido. Los ganaderos tenemos una gran responsabilidad para el futuro de la Fiesta. Detrás de las grandes tardes de toros ha habido grandes corridas. La bravura es una creación del ganadero y de nosotros sigue dependiendo que el toreo siga siendo atractivo.

P: ¿Y qué toreros están ayudando a Álvaro Núñez a buscar ese toro?

Yo cuando me fui de mi casa recibí dos llamadas muy bonitas. Las de José Tomás y Morante, con los que tengo una relación muy especial. Se crean vínculos muy bonitos entre lso toreors y los ganaderos aunque la gnete no lo crea. También me llevo muy bien con Manzanres, Talavante, Roca Rey... quiero un toro para las figuras del toreo, un toro con virtudes para un torero muy bueno que sepa sacárselas. Yo sé cuál es mi sitio en la Fiesta y quien tiene que lleva a la gente a la plaza son los toreros.

P: Parece que hay corrida para Sevilla, ¿y para Madrid?

Madrid son palabras mayores. Para ir a Madrid me queda mucho tiempo. Tengo que consolidar la gandaería. Este año tengo 43 toros para 2022, tengo 350 vacas y esto es muy lento. La ganadería te hace humilde y perseverante. En una sociedad en la que todo se quiere para allá, la ganadería es un instrumento te hace ver que las cosas importantes no se consiguen rápido.