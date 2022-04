Alberto García pide calma: “Sería insólito que hubiesen aprobado los seis"

Tras conocerse que los toros de Victorino Martín y de Palha no han pasado el primer reconocimiento para lidiarse este próximo domingo en Las Ventas, tal y como ha desvelado en exclusiva El Albero, el apoderado de Emilio de Justo, Alberto García, ha asegurado a COPE que están “totalmente tranquilos”. “Que nos hubiesen aprobado todos a la primera sería algo insólito”, añadió.

García indicó que en Madrid “es lo más normal, no conozco una corrida en Las Ventas en la que no hayan echado toros para atrás”. Referente al de Victorino, ha confirmado que el motivo ha sido el “poco peso” y en relación a la ganadería de Palha ha desvelado que han sido rechazados los dos, “uno porque se ha dañado en el camión y otro, el que habíamos anunciado, por falta de trapío”.

En ese sentido, el empresario y apoderado ha pedido “calma” a la afición y ha explicado a COPE que “trabajamos pensando qué podía pasar esto”. “No contemplo que no se lidie un toro de cada ganadería, hay más en el campo y no habrá problemas”.

LA PRESENCIA DE LA TELEVISIÓN, EN EL AIRE

Alberto García ha desvelado a COPE que esta tarde se reunirá con Rafael García Garrido, director de Plaza 1, para ver si la corrida se dará por televisión. “Todavía lo estamos masticando, pero Emilio es el que tiene la última palabra, no tiene miedo, está confiado y si hay tele lo verá más gente, pero aún no se ha decidido”, señaló.

En cuanto a la venta de entradas, que va ya por 17.000, según confirmó el empresario de Las Ventas a COPE, el apoderado del diestro extremeño confesó estar “alucinado” porque no esperaban que fuese a tener tanta repercusión. “No éramos tan optimistas y desde el primer momento no pensamos que fuese a ir tan bien la venta de entradas”, manifestó.

Por último, sacó pecho por la “apuesta” de su torero y pidió “apoyo” a la afición. “Emilio no lo necesita, pero ha decidido apostar, tengo mucha fe en que sea una tarde histórica y en que pegue el zambombazo definitivo”, concluyó.