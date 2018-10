Alberto Aguilar: “Me siento orgulloso de haber forjado una carrera honrada”

Son días complicados para Alberto Aguilar. A su adiós de los ruedos este pasado sábado, se sumaba este martes la muerte de su abuelo Cecilio. Aún así, el diestro madrileño atendía ese día la llamada de El Albero de COPE.es.

Días después de cortarse la coleta en Illescas de manos de su mujer, Alberto declaraba “estar aún repasando lo que uno ha hecho durante su vida. Pese a que soy joven, creo que ha sido una etapa intensa”.

Un festejo éste de la Corrida Total que el torero madrileño afrontó “con ilusión y con ganas de quedar bien, de no hacer el ridículo. La verdad es que lo pasé muy bien, intenté estar a la altura de la tarde y sobre todo disfruté mucho del día. Desde que me levanté hasta que me fui a la cama”.

Echando la vista atrás y repasando lo que a sido su trayectoria, Alberto reconocía en El Albero que se queda “con el orgullo de haber conseguido cosas que me propuse desde pequeño. Me siento orgulloso de haber forjado una carrera honrada. En mi caso he sido muy transparente y muy sincero, tanto delante del toro, como con los compañeros o con la prensa”.

“No me arrepiento de nada. ¿Que me he equivado alguna vez? Seguro. También habré acertado en otras”

En lo que no tiene dudas Alberto, es que Las Ventas ha sido su plaza. “Madrid es donde he basado mis temporadas”, continuaba explicando, “es donde he hecho las cosas más importantes y desde que comencé, siempre he notado que esa plaza me esperaba. También me ha exigido, y eso es bonito ya que saben que puedes dar más”.

Sobre su futuro más inmediato tras abandonar los ruedos, Alberto Aguilar expresaba que “a partir de ahora toca trabajar y a seguir en la profesión desde otro lugar. Sigo en la Escuela Taurina de Navas del Rey como director artístico. Seguiré ayudando a Jorge Isiegas y a todo aquel torero que quiera o o crea que le puedo aportar algo. No quiero estar parado, quiero seguir haciendo lo que me gusta, que es el mundo del toro”.