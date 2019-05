Adolfo Martín: “Si la corrida no embiste, a mí me revienta estando ahí Roca Rey”

Será el 30 de mayo. Una de las fechas marcadas en rojo de la Feria de San Isidro que comienza el próximo martes. La corrida de Adolfo Martín entró en el bombo de Simón Casas y el destino y la suerte le unieron al nombre de Andrés Roca Rey. El morbo estaba servido desde entonces.

El ganadero madrileño pasó esta semana por El Albero y confirmó que “tenemos un número amplio de animales. Hace un año que ya estaban vistos. El tiempo en el mundo de los toros es fundamental. Cuando piensas en una corrida tienes que pensar en ella un año antes. Dejamos 14 o 15 toros y solo un toro se ha lesionado, pero tenemos toros de sobra”.

Adolfo explicó que Andrés Roca Rey ha estado tentando en su finca en las últimas semanas. “Me pidió Campuzano que fuera al campo un par de veces por lo menos para que fuera cogiendo el aire a este toro. Porque aunque sea un animal bueno, es un toro distinto a los que está matando hoy. Te exige un plus de atención, de técnica, no te permiten cosas que otros toros sí permiten. Yo le he visto muy bien con las vacas y como es lógico, yo le voy a ayudar en lo que pueda para que todo sea un triunfo. Ya que él ha tenido el gesto de ir al bombo, yo se lo agradezco y se lo debe agradecer el aficionado”.

“Pueden ir hasta tres hermanos de Chaparrito”

El ganadero también confirmó que Roca Rey no ha visto la corrida en el campo y que “tampoco es bueno. Es una corrida de Madrid y punto. Se embarcarán los toros que yo diga y nada más. Yo quiero lo mejor para Roca Rey y para mi”

Adolfo Martín, no obstante, también criticó en COPE la tendencia actual de las figuras de torear un reducido número de vacadas. “Esto no ayuda a nada. Las figuras no pueden matar solo tres ganaderías como están haciendo ahora. Eso no ha pasado en la historia del toreo. Y lo digo y que no se moleste nadie. Tres ganadería, de ahí no los sacas.... Están en su derecho de buscar ga Tres ganaderías, que no tres encastes naderías que embistan, pero siendo ganaderías que embistan, siempre hay un plus de interés”.

Lo que si tiene claro el criador de bravo es que “si la corrida no embiste, a mí me revienta estando ahí Roca Rey como máxima figura del momento. Quiero que dentro de las complicaciones del encaste, mi corrida embista. No voy a echar un toro para que Roca Rey esté por allí corriendo. No se trata de eso. Se trata de que el toro saque sus cualidades. Lo que daría yo porque saliesen tres 'Chaparritos' ese día”

Sobre la carrera del diestro peruano, el ganadero relató que “lo de Roca Rey tiene mucho mérito. Le vi debutar en Madrid comoo novillero y salió ese día a hombros en Las Ventas. Me sorprendió porque era muy joven. Nadie le ha regalado nada”.

“Yo voy a intentar lidiar los toros que me gusten, no por los toreros, si no por mí”

Adolfo explicó que “mi ganadería la están lidiando porque está embistiendo. Entiendo que las figuras cuando una ganadería no embiste no la quieran. Egoistamente, voy más tranquilo con tres toreros especialistas. Pero estamos aquí para ayudar a la Fiesta”.

Por último, también recordó uno de los peores momentos de su trayectoria ganadera. La corrida que lidió en el San Isidro de 2001 con Joselito, José Tomás y Migue Abellán en el cartel. Una corrida en la que “me llevé un soponcio porque la corrida no embistió. No porque hubiese una 'mano negra' como se dijo. Aposté tanto y la gente tenía tanta ilusión... Aprendí que cuando no salen las cosas, te quieres meter en la cama y no salir de ahí”, finalizó Adolfo Martín.