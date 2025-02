Victoria Federica, imagen de la Feria de San Isidro 2025, en COPE: "Es algo que llevo en la sangre"

La Feria de San Isidro 2025 ya tiene su imagen y, como era de esperar, no ha dejado indiferente a nadie. La protagonista del cartel de este año es Victoria Federica de Marichalar y Borbón, quien posa calándose la montera en una obra de estilo collage que evoca el lema de la feria: "Madrid por montera". El diseño, que ha generado opiniones divididas, ha sido realizado por Jesús Alejandro Muñoz con fotografías de Valero Rioja.

Durante la gala de presentación, Victoria Federica expresó a COPE su orgullo por formar parte de esta iniciativa: "Estoy muy orgullosa de haber hecho esto porque al final es algo que llevo en la sangre desde que era pequeña y me hace mucha ilusión todo el trabajazo que ha hecho todo el equipo". La joven, conocida por su pasión por el mundo del toro, mostró su entusiasmo por el resultado final.

Victoria Federica atendiendo a Pablo Rivas para El Albero de COPE.es

Uno de los detalles más llamativos del cartel es la chaquetilla que luce Victoria Federica en la imagen, préstamo del diestro Álvaro Lorenzo. "La chaquetilla es de un buen amigo mío, de Álvaro Lorenzo. Me dejó el traje entero, pero al final solo usé la chaquetilla y la verdad que es increíble", confesó la nieta del rey emérito. La prenda, de color gris marengo, es especialmente significativa para Lorenzo, ya que la ha vestido en dos tardes memorables en Las Ventas.

Álvaro Lorenzo, quien mantiene una amistad de años con Victoria Federica, no dudó en cederle su traje cuando ella se lo pidió. "Es un traje muy especial para mí, con él he vivido momentos muy intensos, tanto de triunfo como de dificultad. Es un símbolo de mi carrera y de mi entrega a la profesión, por lo que me hace ilusión que forme parte de este cartel tan significativo", explicó en El Albero el diestro toledano.

El cartel ha generado un gran revuelo, con opiniones tanto a favor como en contra. Mientras algunos aplauden su innovador diseño, otros critican la falta de elementos taurinos tradicionales. Sin embargo, lo que es innegable es el impacto que ha tenido la elección de Victoria Federica como imagen de la feria, reforzando su vínculo con el mundo del toreo.

[🎥 𝗩𝗜́𝗗𝗘𝗢] Así se hizo el impresionante cartel de San Isidro con 𝗩𝗶𝗰𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗶𝗰𝗮. #SanIsidro2025 pic.twitter.com/SAZLthrAcw — Plaza de Las Ventas (@LasVentas) February 6, 2025

Por último, Victoria Federica reveló que todavía no ha mostrado el cartel a su abuelo, el rey Juan Carlos I, pero que planea enviárselo pronto. "Si se lo mando yo, yo creo que hasta mejor", afirmó con una sonrisa. Queda por ver si el monarca emérito hará acto de presencia en Las Ventas, pero lo que está claro es que la Feria de San Isidro 2025 ya ha comenzado con fuerza y con una imagen que dará mucho que hablar.