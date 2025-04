Pedro Rufo, ante su debut en Toledo: "No tengo nada que perder… porque no tengo nada por delante"

Pedro Rufo se enfrenta este sábado a una de las citas más decisivas de su incipiente carrera en la plaza de toros de Toledo, su debut con picadores. En una entrevista en el programa El Albero de COPE, el novillero mostró su emoción y su nerviosismo ante el esperado debut en un mano a mano solidario: “Es un cartel soñado para cualquiera que quiera ser torero”.

Rufo no oculta la presión: “Es imposible no pensarlo, tenerlo todo el rato en la cabeza es difícil”. La rivalidad con su compañero Marco Pérez, la plaza, la televisión y el apoyo de sus paisanos configuran un cóctel de emociones que el toledano intenta canalizar con compromiso: “Lo estoy llevando bien, me preparo mucho, pero sobre todo quiero disfrutar y que el espectador vea el toreo como yo lo siento”.

La tarde en Toledo tiene un valor añadido: su carácter benéfico, en favor del Hospital Nacional de Parapléjicos. Y para Rufo, la responsabilidad es aún mayor: “No tengo apoderado ni nada planificado, todo depende de esta tarde, de esos tres novillos. No tengo nada que perder… porque no tengo nada por delante”.

Pedro también confesó el papel crucial de su hermano Tomás en esta etapa: “Me ha dicho que me prepare mucho. Es un compromiso muy gordo, también para él… hay que mantener el apellido Rufo en lo más alto”. Y aunque Tomás le ha advertido en varias ocasiones sobre la dureza del camino, Pedro tiene clara su respuesta: “Lo que un hombre consigue lo puede conseguir otro”.

Sobre sus referentes, Pedro lo tiene claro: “Me fijo muchísimo en Morante de la Puebla, hasta en su manera de andar”. Y aunque reconoce las inevitables comparaciones con su hermano, tiene claro su estilo: “Mi hermano tiene un concepto más poderoso, yo veo el toreo de otra manera”.

La cita de este sábado es vital para el futuro de Pedro Rufo, pero él ya sueña en grande: “Ojalá me pueda dar la alternativa mi hermano algún día. Sería un sueño”.