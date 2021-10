Yolanda Díaz sorprende a Ferreras y critica la última decisión de Podemos: "Dejemos de generar ruido"

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mantiene un rol de 'poli bueno' dentro de Unidas Podemos, frente al rol de 'poli malo' que intentan asumir otras de sus compañeras de Gobierno, como Ione Belarra e Irene Montero, poniendo en cuestión de manera constante a los estamentos del Estado y alabando a criminales condenados como Arnaldo Otegi.

Un tipo de manifestaciones que Yolanda Díaz se cuida de evitar en público, quizás por mantener el perfil de 'candidata a la presidencia del Gobierno' que desde su entorno se empeñan en transmitir. A pesar de ello, ha sorprendido la manera en la que la ministra de Trabajo se ha desmarcado en Al Rojo Vivo, el programa de Antonio García-Ferreras en La Sexta, de la última ocurrencia de Podemos al respecto de la retirada del escaño a Alberto Rodríguez.

Podemos pide la dimisión de Batet

Como penúltimo capítulo del sainete que Podemos viene representando desde que el Supremo inhabilitara a Alberto Rodríguez por pegar a un policía en una manifestación, el partido ha decidido exigir de manera pública la dimisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ante la "tropelía" y "vergüenza" que supuso retirar el escaño al exdiputado Alberto Rodríguez.

También ha desgranado que respeta la decisión que ha adoptado de no presentar una querella de prevaricación por presunta prevaricación contra la presidenta de la Cámara Baja, por lo que ya no cabe esta acción jurídica al recaer la legitimidad para presentarla a Rodríguez.

Así lo han trasladado en rueda de prensa los coportavoces estatales de la formación, Isa Serra y Pablo Fernández, para cargar contra Batet al "colaborar" en los planes del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, en esta "aberración" jurídica, contra el criterio de la Mesa del Congreso y los letrados de la cámara.

Es el último capítulo del show de Podemos, que en menos de cuatro días ha anunciado que se querella contra Batet, para después anunciar que el que se querellaba era Alberto Rodríguez, que a su vez explicaba ayer que al final no se querella.

Yolanda Díaz sorprende a Ferreras y se desmarca de Podemos

Por este asunto, ha preguntado Antonio García Ferreras a Yolanda Díaz en su programa Al Rojo Vivo. La vicepresidenta, que estaba más empeñada en airear sus diferencias con Nadia Calviño en el asunto de la derogación de la reforma laboral, se ha desmarcado de la posición de Podemos.

La Ministra comunista se desmarca de @PODEMOS en la petición del partido de dimisión de Batet. ¿A quién se creerá que debe la Vicepresidencia? pic.twitter.com/QFaPW3yH5P — Macarena Olona (@Macarena_Olona) October 25, 2021





"Le quiero mandar todo mi cariño a mi amigo Alberto Rodríguez, porque sé lo que está pasando. Me parece que está viviendo una gran injusticia. Y también sé que está sufriendo como yo por la reforma laboral", comenzaba su discurso Yolanda Díaz.

"Pero vicepresidenta, Podemos ha pedido hoy la dimisión de Meritxell Batet. ¿Usted lo comparte o no lo comparte?", pregunta Ferreras. "Yo creo que debemos bajar la tensión en el país, en el Gobierno de España. La gente está preocupada por lo que está pasando. Y si el señor Rodríguez ha decidido defenderse con su equipo de abogados, respetémoslo. Dejemos de generar más ruido en nuestro país. Me parece que ahora mismo la tarea es abordar la modernización del mercado de trabajo. Me gustaría que el Partido Socialista se aclare, si me tengo que quedar con lo que ha dicho el presidente del Gobierno en el congreso del PSOE, diciendo que quiere derogar la reforma laboral o con la tesis de la señora Calviño y la señora Granados".