¿Vuelve 'Operación Triunfo'? Tinet Rubira se pronuncia sobre la fecha de regreso del concurso musical

¿Vuelve 'Operación Triunfo'? El miércoles 10 de junio de 2020, la academia de 'Operación Triunfo' cerraba sus puertas tras proclamar a Nia Correia como ganadora de la edición. Después de tener que interrumpir el concurso con motivo de la pandemia y tener que mandar a los concursantes a casa durante varias semanas. La edición de 2020 pudo terminar en el plató, aunque con público virtual y un sabor realmente agridulce.

Esta edición era el punto y final a un nuevo ciclo en el concurso que había dado comienzo en 2017. En dicho año, el concurso había regresado a Televisión Española y lo había hecho por todo lo alto. 16 concursantes que triunfaron desde el primer minuto. Un canal 24 horas en el que poder ver el día a día de la academia que batió récord, unas audiencias realmente asombrosas para el prime time de la cadena pública y un fenómeno fan desatado que los triunfitos empezaron a percibir cuando, a la mitad del concurso, pudieron salir a realizar las primeras firmas de discos que congregaron a miles de seguidores.

Amaia, Alfred, Aitana, Ana Guerra, Myriam Rodríguez, Cepeda y Roi son algunos de los que despertaron pasiones en el público, que se entregó al concurso de una forma que recordaba a aquellos inicios, en 2002, cuando Rosa López o Bisbal desataban pasiones en la primera edición del talent musical.

Entre 2001 y 2020 hemos podido disfrutar de un total de 11 ediciones de 'Operación Triunfo' repartidas entre La 1 y Telecinco, con más de 150 triunfitos, presentadores como Carlos Lozano o Roberto Leal y un amplio elenco de rostros conocidos en el jurado como Risto Mejide o Mónica Naranjo, entre muchos otros.

'Operación Triunfo' podría volver en los próximos meses

Desde junio de 2020, los seguidores del formato esperan, con ansias, la reapertura de la academia. Muchos han sido los rumores que han circulado en torno a la vuelta del concurso, desde hipotéticos nuevos presentadores, como el exconcursante Ricky Merino, hasta el canal en el que podría emitirse una nueva edición, y es que TVE decidió hace unos meses no renovar el concurso.

Sin embargo, el regreso del concurso podría estar más cerca que nunca. En marzo de este año, el director de Gestmusic, Tinet Rubira, se pronunciaba sobre la vuelta de OT y dejaba abierta la puerta a que podría estar cerca, asegurando que "estamos en ello", en una charla en Twitch, en el canal 'Charlemos de Tele'.

Pues bien, este miércoles, Rubira ha respondido al tuit de un seguidor del formato, reabriendo el debate. "Por medio de la presente hago encarecidamente la solicitud de que este año vuelva OT, ya que no podré resistir un más sin este grandioso proyecto. Por su atención, gracias, sin otro particular me despido", escribía el usuario, a lo que el director de Gestmusic contestaba: "Querido Dylan, tus deseos son órdenes". Unas palabras que apuntan a que el regreso de OT podría estar cerca, ¿se abrirán de nuevo las puertas de la academia en los próximos meses? Estaremos pendientes de nuevas noticias.