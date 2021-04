Sale a la luz el vínculo que todavía une a Rocío Carrasco con Antonio David Flores: lo han hecho los dos

La docuserie que protagoniza Rocío Carrasco en Telecinco está manteniendo en vilo a millones de espectadores en la pequeña pantalla. Una de las cuestiones que se está mencionando es la figura de Pablo González "el calvo", un paparazzi sevillano que atendió a las peticiones de Carrasco y Antonio David Flores.

Al parecer, y según él cuenta, Antonio David le dio información para 'cazar' a la que era su mujer con algún amante. Lo curioso es que Rocío Carrasco hizo lo mismo. Por lo tanto, la pareja utilizaba a "el calvo" para destapar supuestas infidelidades. González aseguró que su marido por aquellas fechas se alió con este paparazzi con el que iba al 70/30 para destruirla mediáticamente. Paparazzi, por cierto, que ha trabajado para la agencia Premier Media, propiedad de Gustavo González.

Un día después de estas declaraciones de Rocío Carrasco en prime time, "el calvo" acudió a 'Sálvame' para dar su versión de los hechos. Pablo González reconoció que Antonio David le había dado algún chivatazo pero aseguró que no había cobrado por ellos. Eso sí, a excepción de algunos reportajes pactados.

"Jamás he hecho unas fotografías por un chivatazo que me haya dado Antonio David de sus hijos en el colegio, jamás. Es verdad que nos hemos repartido beneficios en reportajes, pero él no me vendió el ingreso de su hijo en el hospital. Además, yo pagaba todos los gastos, ellos eran conscientes y yo me llevaba un porcentaje y David otro", aseguraba "el calvo" en el plató de 'Salvame'.

Pablo González "el calvo" ha negado gran parte de las palabras de Carrasco en la docuserie pues aseguraba que Antonio David Flores no vendió a sus hijos como se dio a entender en televisión.

¿FUERON REALES LAS LÁGRIMAS DE ANTONIO DAVID AL ENTERARSE DEL ACCIDENTE DE CARRASCO?

El paparazzi también ha dado detalles de ese episodio traumático que vivió la hija de la Jurado. "El calvo" ha asegurado que fue él quién le contó a Antonio David que Rocío Carrasco había sufrido un accidente de tráfico.

Además, ha afirmado que las fotos que le hizo llorando al Guardia Civil en ese momento no se vendieron: "Él no cobró un duro por esas lágrimas y el reportaje no se vendió porque, a pesar de que le pedí que no lo hiciera, se presentó en el hospital delante de toda la prensa. Yo estaba de guardia en la estación y a él le recoge una persona en el AVE y soy yo el que le cuento la noticia. Antonio David se quita una lágrima y hago esas fotos", asegura en 'Sálvame'.