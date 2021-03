Villarejo se cuela en 'Las Cosas Claras' y desmiente a Cintora en directo en TVE: “No se acuerda, pero...”

La liberación del ex comisario Villarejo de prisión ha sido motivo de polémica esta semana en el programa 'Las Cosas Claras' de TVE por la razón más insospechada. Y es que el presentador, Jesús Cintora, ha tenido ocasión de enfrentarse en directo con el empresario cuando una de sus reporteras se acercaba hasta el vehículo con el que se marchaba de la cárcel, dejando un recado no sólo al comunicador de Televisión Española, sino a uno de sus colaboradores más habituales.

La pregunta de la periodista, metiendo el micrófono por la ventanilla del coche, no podía ser más clara: “En directo, para 'Las cosas claras', ¿qué sabe de la caja b del PP?”. Y es que, desde hace más de dos años, circulan acusaciones de que el ex comisario incautó documentos relacionados con Luis Bárcenas y la supuesta caja B de financiación del Partido Popular. Lo que no esperaban desde el plató del programa de Cintora es que, lejos de hablar del partido de Casado, Villarejo apuntaría personalmente al presentador.

Villarejo desmiente a Cintora en TVE

Antes de nada, el ex comisario optaba por, en lugar de responder a las preguntas sobre la caja b, mandar un piropo a Cintora: “Dígale usted a su presentador que le veo alguna mañana y me parece muy imparcial y muy objetivo”. Además, mandaba un dardo a uno de los tertulianos habituales del programa de Televisión Española: “Dígale a mi amigo Ernesto Ekaizer que ya no se acuerda las veces que me ha llamado para tomar un café”.

Cintora, que creía haber escuchado que en realidad se refería a él, le pedía a su reportera que insistiese y le preguntase a qué se refería, negando que la cita tuviese lugar en alguna ocasión. “Quiero que aclare lo del café porque yo jamás he hablado con este señor ni le he pedido tomar un café. Pregúntale a quién se refiere”, repetía el presentador.

“A Ernesto lo conozco mucho, por eso le tengo una gran valoración”, aclaraba Villarejo desde la ventana del coche. En ese momento desmentía en 'Las Cosas Claras' las propias palabras del periodista: “Cintora no se acuerda pero alguna vez hemos coincidido, pero bueno. Es un hombre al que aprecio y considero un gran profesional, un pequeño detalle que, convendría ser un poco más objetivo, nada más”, comentaba entre las risas del plató.

Respuesta de Ekaizer

El periodista Ernesto Ekaizer respondía el mismo día durante una intervención en directo en 'Las Cosas Claras' para especificar a qué se refería el ex comisario cuando hablaba de “cafés” entre ambos. “El 2 de febrero de 2017 tuve un café porque le pedí por escrito una entrevista para el diario ARA, me contestó que no sabía lo que era, y que la semana próxima no tendría inconveniente en quedar conmigo”, aclaraba en el programa de Televisión Española.