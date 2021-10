Victoria Abril se pronuncia sobre el coronavirus cuando es expulsada de 'MasterChef': "El año pasado..."

La noche del lunes, se celebró una de las galas más tensas de 'MasterChef Celebrity 6'. Tras una de las pruebas de exteriores más complicadas, Victoria Abril fue le elegida para abandonar el concurso. La actriz ya empezó siendo una de las más polémicas, ya que, antes de entrar, se presentó como negacionista, lo que fue muy criticado por la audiencia. Por este motivo, han resultado muy llamativas sus declaraciones sobre el coronavirus tras ser la elegida para abandonar el programa.

Todo esto comenzó cuando la actriz se negó a ponerse la mascarilla durante los premios Feroz, donde aprovechó para también cargar contra las vacunas y señalar que la covid-19 es una invento en que "nos usan como cobayas": "Si tengo que pasar por conspiracionista, paso. Pero no me hagas comulgar con ruedas de molino, porque ya llevamos un año".

La intérprete fue muy criticada por sus declaraciones, por lo que se vio obligada a recular: "Siento mucho y pido disculpas si en la rueda de prensa hablando sin filtro de los vivos he ofendido a los que han perdido a sus seres queridos. Os juro que no ha sido mi intención. Para mí todas las vidas cuentan, creedme, por favor". Como consecuencia, cuando TVE anunció que la actriz formaría parte del casting de la sexta edición del Celebrity, muchos se echaron encima de la productora del talent culinario. Sin embargo, a lo largo de los programas, ha demostrado haber dejado esta faceta atrás.









"Al final Victoria Abril si cree en el COVID-19"

No obstante, sin hacer ningún tipo de referencia a la pandemia durante toda la edición, la actriz ha aprovechado su expulsión para volver a mencionar el coronavirus: "Estoy muy cansada, agotada, pero MasterChef me ha salvado la vida. Yo salía de una depresión y de una crisis existencial grave con el covid el año pasado, y estaba reponiéndome en mi casita en Málaga con mi cocina y allí llegasteis vosotros y me salvasteis. Aquí no hay otra cosa que ‘Masterchef’ y clases de cocina".

Aunque no volvió a posicionarse como negacionista y solo se limitó a manifestar lo mucho que había sufrido con la pandemia, los espectadores no tardaron en reaccionar en redes sociales, apuntando la "hipocresía" de la actriz al reconocer que sufrió lo que ella misma negó en los premios Feroz, además de renegar de las vacunas.

Esta noche despedimos a Victoria Abril de la aventura de #MCCelebrity. Gracias por regalarnos tu talento y formar parte de esta gran familia https://t.co/5KB3O2GWnEpic.twitter.com/rmYuOoHobG — MasterChef (@MasterChef_es) October 25, 2021

"Victoria Abril se ha deprimido por el Covid... ¿A qué covid se refiere? ¿A ese que no existe ni necesita vacuna?", "Victoria Abril: 'Es una plandemia y las vacunas no son la solución, ahora somos cobayas'. Also Victoria Abril hoy: 'Me ha afectado mucho el covid'...", "Al final Victoria Abril si cree en el COVID-19. Estos famosos que reniegan de la vacuna y la pandemia, mucho hablar pero luego son los primeros creyentes" o "Victoria Abril a su casita a leer teorías sobre el 5g y las vacunas", se quejaban.

victoria abril a su casita a leer teorías sobre el 5g y las vacunas #MCCelebritypic.twitter.com/FNjHVnJpEq — gilly (@kindesswmoon) October 25, 2021

Al final Victoria Abril si cree en el COVID-19. ?? ?? ?? Estos famosos que reniegan de la vacuna y la pandemia, mucho hablar pero luego son los primeros creyentes. #MCCelebrity — ROC!PED!A (@Rocipedia) October 25, 2021

Victoria Abril diciendo que lo pasó muy mal con el Covid. #MCCelebritypic.twitter.com/idyvHYM6kb — Curruspiu (@Loinir) October 25, 2021