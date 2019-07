El verdadero motivo por el que Miley Cyrus abandonó 'Hannah Montana'

La exitosa serie de Disney Channel 'Hannah Montana' fue el trampolín con el que Miley Cyrus saltó a la fama hace 13 años. Cuatro temporadas y una película fueron suficientes para enamorar a todo un séquito de adolescentes, que quedaron embelesados con canciones como 'The climb', 'Bigger than us' y 'See you again'.

Cyrus cerró la etapa en Disney en 2011, cuando dejó de encarnar al personaje con el que se había forjado un nombre en el firmamento de las estrellas musicales y actorales. La actriz fue honesta consigo misma y con la audiencia. Al ver que estaba madurando y que tenía otras inquietudes, empezó a darse cuenta que ya no tenía nada que ver con Hannah Montana: "Estaba con la sensación continuamente de: "No puedo ponerme la jodida peluca de nuevo". Empezó a ser raro. Era como que había crecido y había madurado", ha explicado en una entrevista concedida a 'Elle'.

"Esos son los sueños que estoy destruyendo"

La intérprete de 'We can't stop' emprendió el viaje como cantante independiente tras darse cuenta que no podía seguir fingiendo: "En un viaje a Disneyland, estaba en la zona de 'backstage' y vi a Peter Pan fumándose un cigarrillo. Y pensé: "Esa soy yo. Esos son los sueños que estoy destruyendo". No soy una mascota Disney. Soy una persona".

Desde entonces, Miley Cyrus dejó apartada su faceta de actriz y se dedicó a encumbrar su carrera musical hasta que ha protagonizado uno de los capítulos más reveladores de 'Black mirror', en el que ha dado vida a Ashely O y en el que ha narrado una situación similar a la que vivió en el momento de la decisión que cambió su vida profesional.

En la ficción de Netflix, Ashley O es una exitosa cantante, admirada por los más jóvenes, a los que les manda mensajes de positividad y para los que es un verdadero referente que les ayuda a subir la autoestima. Precisamente, 'On a roll', la canción que Cyrus ha interpretado en 'Black mirror', habla del empoderamiento de los adolescentes: "Estoy llena de ambición y talento. Voy a conseguir lo que merezco". "Es importante que la gente sienta que tiene el control de su destino y eso significa tener la seguridad para ser quien quieres ser", sentencia, en una entrevista en televisión, donde promociona la muñeca con inteligencia artificial Ashley Too.

"No estoy bien desde hace mucho"

Pero, en la intimidad, el personaje que encarna Miley está destrozado emocionalmente y no encuentra motivos para ser feliz: "No estoy bien desde hace mucho. Cada día me cuesta más seguir con esto. Quiero cambiar de estilo". Seguramente, uno de los motivos por los que la intérprete de 'Party in the U.S.A' aceptó representar este papel fue para visibilizar la situación por la que pasó y el motivo por el que dejó atrás el mundo seriéfilo de Disney y abrazó un estilo de música más rebelde.

El final del episodio 'Rachel, Jack and Ashley Too' ha sido la ejemplificación perfecta de la liberación de Ashley O. Igual que Miley Cyrus con 'Wreacking ball', Ashley se suelta la melena e interpreta una canción mucho más estridente y menos cursi y melosa que el estilo al que sus fans estaban acostumbrados.