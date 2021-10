Una invitada de 'El Hormiguero' deja atónita a la audiencia por su problema de salud: Pablo Motos, preocupado

Este lunes 4 de octubre, Lolita Flores acudía a 'El Hormiguero' para hablar sobre sus proyectos profesionales y su vida personal. No es la primera vez que acude al formato que presenta Motos aunque sí ha aparecido bastante “fastidiada”. Según ha contado la hija de la Faraona, ha tenido “un fuerte ataque de ciática, me hicieron una resonancia y han visto que tengo las lumbares fastidiadas”.

Por ello, la artista se ha visto obligada a llevar una faja ortopédica lumbar durante un tiempo y ha tenido que cancelar todas sus funciones. Algo que es una mala noticia para el público que la sigue a cada proyecto teatral que ejecuta. “He tenido que suspender las funciones de teatro, aquí puedo estar porque estoy sentadita en una silla con la fajita y me tratan todos como si me fuera a romper”, decía con cierto humor aunque visiblemente afectada por apartarse de una de sus mayores pasiones.









“Esto no es para toda la vida, no sé si estaré en 15 días o en un mes...Llevo mucho en el teatro y quiero descansar hasta el año que viene, que ya tengo cosas en mente que quiero hacer”, continuaba explicando Lolita en 'El Hormiguero'. Por desgracia, se ha topado con este bache tras haber vivido unos días muy intensos tras la boda de su hija, Elena Furiase. Ahora su prioridad es descansar aunque, tal y como ha confirmado, continuará cumpliendo con su cita semanal en 'El Hormiguero'.

Pablo Motos lleva dieciséis temporadas al frente de 'El Hormiguero'. El programa se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas que es visto por varios millones de espectadores cada noche en Antena 3. Sus invitados, sus pruebas y el toque personal que caracteriza el programa ha hecho que su éxito esté asegurado año tras año.

'El Hormiguero': Pablo Motos explica cómo quería llamar a las hormigas antes de 'Trancas y Barrancas'









Las hormigas son la identidad del programa, y detrás hay muchos secretos que el propio Pablo Motos explicó hace unos meses en 'El Hormiguero'. A continuación los repasamos, e incluso conocemos cuáles eran los nombres para las hormigas que estaban encima de la mesa antes de 'Trancas y Barrancas'.

En un programa de hace unos meses, Jorge Salvador aparecía para realizar su sección habitual. El director de 'El Hormiguero' pedía a Trancas y Barrancas que si se podían meter debajo de la mesa porque iban a hablar de ellas, emulando a Motos en uno de sus últimos monólogos cuando se dirigió a los niños: "Hace 15 años cuando nos encargaron el programa, Pablo Motos, yo y el antiguo realizador del programa quedamos en un hotel para seguir creando cosas para el programa", comenzaba contando.

A continuación los responsables del programa continuaban revelando algunos secretos como cuál iba a ser el nombre de las estrellas del programa.Fue Marron quien finalmente lo decidía: "Cuando ya teníamos los muñecos, los vi y dije que les pegaba lo de Trancas y Barrancas". Algunas de las opciones que se barajaron para bautizar a estas hormigasfueron 'Troche y Moche' o 'Pipa y Popa'.