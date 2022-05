Una colaboradora del 'Deluxe' abandona su silla al sufrir un incidente en directo: "Casi colapso respiratorio"

La noche del sábado, Jorge Javier Vázquez volvió a formar parte de la parrilla de Telecinco al frente de 'Sábado Deluxe'. Tras hacer un repaso de todas las noticias del corazón que acaparan las portadas a día de hoy, el presentador hizo hincapié en la detención del actor Luis Lorenzo por presunto asesinato y dedicó parte del espacio a analizar lo que está sucediendo en 'Supervivientes 2022'.

Para debatir sobre la última hora del reality, el conductor del espacio contó con Belén Rodríguez, Víctor Sandoval, Alexia Rivas, Marta López Álamo, Tony Spina y Arelys, la madre de Yulen Pereira, como invitados y colaboradores. Uno de los temas más comentados fue la relación entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira. Esto se debe a que, hace unos días, el deportista aseguró que tenía sentimientos por su compañera, de lo que se había dado cuenta al separarse en dos equipos distintos.

En ese momento, Belén Rodríguez sufrió un ataque de tos que le impidió seguir hablando sobre el reality. "Belén, una cosa te voy a decir. Para una vez que vienes al programa, no puedes quedarte sin voz", le cortaba Jorge Javier. "Siempre que vengo a este set me quedo sin voz", se justificaba la colaboradora. "La alergia", señalaba Víctor Sandoval en defensa de su compañera. "Arelys aprovecha que me quedo sin voz", bromeaba Rodríguez. "¿Yo? Anda...", reaccionaba la madre del deportista.









"Creo que me da alergia el saco"



Sin embargo, unos minutos despuñes, Belén Rodríguez volvió a quedarse sin voz por la tos. "Oye me vais a perdonar, pero es que yo creo que me da alergia el saco", interrumpía de pronto la colaboradora, mientras abandonaba su sitio y pedía a la dirección cambiarse de sitio cuando fuese a plató. "Es que me estrangula…", explicaba, haciendo referencia a que se quedaba sin aire por el picor de garganta.

En ese momento, el presentador le cedía su silla alta para que se alejase del saco. "Belén siéntate aquí", le pedçia Jorge Javier. "¿No te importa?", le preguntaba ella algo sorprendida, lo que él negó. "Es que, de verdad, cada vez que me siento ahí me quedo sin voz", insistía Rodríguez. "Muchas gracias, cariño mío", le decía la tertuliana al presentador, muy agradecida por dejarle su sitio.

Todo parece indicar que la colaboradora tiene alergia a lo que hay en el decorado, ya que, en todos los debates de 'Supervivientes 2022' de las últimas semanas, ha sufrido varios ataques de tos. "Belén Rodríguez, obligada a cambiarse de sitio por un casi colapso respiratorio", escribía el equipo del programa en el rótulo que aparece en televisión.