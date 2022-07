Última hora sobre el estado de salud de Jorge Javier tras dar positivo en covid: "He pasado unos días..."

Estos últimos días se ha detectado una nueva oleada de contagios por coronavirus en nuestro país. El número de positivos ha aumentado notablemente y parece que esto se verá reflejado en la pequeña pantalla, ya que los presentadores que se contagien no podrán acudir a sus respectivos programas como prevención para evitar que enfermen el resto de compañeros. Esto es lo que le ha pasado a Ion Aramendi, quien tuvo que ausentarse de ‘Supervivientes’ y fue sustituido por Carlos Sobera. El último en anunciar su positivo fue Iker Jiménez y, ahora, ha sido el turno de Jorge Javier Vázquez.

Hace unos días, los espectadores de Telecinco se mostraron algo descolocados ante la ausencia repentina de Jorge Javier en el Sálvame Mediafest del pasado miércoles, además de por ser sustituido en ‘Sálvame’ por Adela González en solitario. Nadie dio una explicación al respecto, por lo que comenzaron a salir rumores al respecto y muchos apuntaban a que el presentador se había contagiado al igual que su compañero, lo que ha resultado ser cierto.

Este jueves, Mediaset ha publicado un comunicado que confirma que el conductor del espacio de Telecinco ha dado positivo en coronavirus, por lo que no podrá trabajar y se ausentará como presentador tanto de ‘Sálvame’ como de ‘Supervivientes’ y ‘Deluxe’: “Por su positivo en covid, Jorge Javier Vázquez no pudo participar anoche en la segunda edición del 'Sálvame Mediafest', hoy será sustituido en la gala de 'Supervivientes' por Carlos Sobera y mañana estará al frente del 'Deluxe' María Patiño”.









"El virus está desapareciendo y estoy bien"

Es por esto por lo que María Patiño ha sido la encargada de coger las riendas del ‘Deluxe’ este viernes y Carlos Sobera volverá a ejercer de presentador sustituto. Al igual que lo hizo la semana pasada en Conexión Honduras cuando enfermó Aramendi, el también presentador de ‘First Dates’ repetirá este jueves en ‘Supervivientes’ para coger el relevo de su compañero hasta que se recupere y pueda volver a los platós. De la misma manera, durante los próximos días, Jorge Javier tampoco podrá presentar ‘Sálvame' hasta que de negativo.

Como consecuencia, los fans del presentador se han mostrado muy preocupados, dado que tampoco se había pronunciado al respecto más que la propia cadena para justifcar su ausencia. A pesar de ello, el presentador ha terminado hablando y contando cómo se encuentra en una entrevista para 'La Razón' y así tranquilizar a los fieles seguidores del programa de La Fábrica de la Tele.

"El virus está desapareciendo y estoy bien. Pero he pasado unos días regulares. Aún tengo la voz un poco ‘tomada’, ya me oye, pero mejorando poco a poco", comenzaba diciendo el comunicador, dejando claro que se encuentra bien. "Los médicos me dijeron a principios de semana que me tome las cosas con tranquilidad, y que mucho descanso. Y eso es lo que estoy haciendo", asegura Jorge Javier, aclarando así por qué no ha querido hablar hasta ahora.

Asimismo, desde el pasado lunes, el día que dio positivo, el presentador de Telecinco se encuentra confinado en su casa de las afueras de Madrid. Si todo sigue bien, es probable que a principios de la semana que viene el comunicador ya pueda ocupar su puesto de trabajo al frente de 'Sálvame'.