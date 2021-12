Última hora sobre el estado de salud de Ana Rosa Quintana: lo explica ella misma

Ana Rosa Quintana es una de las periodistas más queridas de nuestro país. La presentadora ha sido el rostro que ha acompañado a los telespectadores durante muchos años en las mañanas de Mediaset, generando así un vínculo especial con sus telespectadores. Por eso, para muchos fue un shock cuando hace unos meses, Ana Rosa Quintana anunció en directo que padecía un cáncer de mama.

"Hoy por primera vez voy a hablar de mí. La semana pasada fue muy intensa y rara. Me fui dos veces antes de terminar el programa y el viernes falté. Normalmente, excepto en vacaciones, nunca he faltado a mi cita con la audiencia. Ni siquiera durante el covid", fueron las primeras palabras que pronunció la periodista antes de hacer el anuncio.

"Hoy, me quiero despedir por una temporada. Espero que no sea muy larga. Me han detectado un carcirnoma en una mama. Afortunadamente está localizado. No hay metástasis, pero requiere de un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató y de mis compañeros, que también son mi familia. Estoy tranquila, confío en mis médicos. Soy una afortunada por tener tanto amor a mi alrededor. Espero que todo tenga un final feliz y afortunadamente la investigación y la medicina han avanzado muchísimo en el cáncer de mama", dijo la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa'. Desde entonces, Ana Rosa ha estado apartada de los medios de comunicación y poco se ha sabido de su estado de salud, hasta ahora.

Ana Rosa Quintana informa sobre su estado de salud

A lo largo de este tiempo, los seguidores de Ana Rosa se han mostrado inquietos por la ausencia de la presentadora, y le reclaman que explique cómo está evolucionando su enfermedad. Por eso, Ana Rosa Quintana ha querido responder en su cuenta de Twitter a un seguidor que le preguntaba por su actual estado de salud.

Mucha suerte y ánimo , yo me encuentro muy bien y muy animada. https://t.co/GYgEpBDrYu — Ana Rosa Quintana (@anarosaq) December 15, 2021

"Yo me encuentro muy bien y muy animada", ha asegurado Ana Rosa, tranquilizando a sus seguidores.

El recuerdo de Patricia Pardo para Ana Rosa Quintana

Hace unos días, Patricia Pardo quería transmitir un mensaje de cariño para Ana Rosa con motivo de la Antena de Oro que recibió la presentadora. Vamos a despedir el programa además de una manera especial porque Ana Rosa Quintana está de enhorabuena, ha recibido un premio que ella merecía muchísimo. Un premio que ya le habían dado antes de la pandemia pero que no pudo recoger", comenzaba diciendo.

"Le han dado la Antena de Oro e insisto en que es un premio más que merecido porque si hay una primera figura y una primera dama de la comunicación en nuestro país es ella. Es un premio que le ha otorgado la Federación de Asociaciones de radio y Televisión. Ella no pudo ir a recogerlo pero quien sí subió a ese escenario fue nuestro otra jefa, también el alma de Unicorn", continuaba diciendo, dando así una gran noticia para la carrera profesional de Quintana.