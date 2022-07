TVE sorprende a los espectadores por cómo se refieren a Roberto Leal en 'El cazador': "Pesadillas"

Normalmente, las cadenas rivales intentan evitarse entre ellas y no mencionarse. Es por esto por lo que llamó la atención cómo se recordó a Roberto Leal desde TVE. El presentador consolidó su carrera en la cadena pública, donde trabajó durante años. Sin embargo, fue el regreso de 'Operación Triunfo' en 2017 lo que le catapultó a la fama. A pesar de ello, Leal no pudo rechazar la oferta y se trasladó a Antena 3 para ponerse al frente de uno de los concursos más famosos de nuestra televisión: 'Pasapalabara'.

Sin embargo, parece que en Televisión Española se siguen acordando del que fue su compañero durante tanto tiempo. El periodista salió de la cantera de 'España directo' y, desde su aparición en el talent musical, su popularidad no ha dejado de crecer. Este miércoles, como cada tarde, Rodrigo Vázquez cogió las riendas de 'El Cazador'. No obstante, llamó la atención el monólogo con el que dio comienzo al concurso.

"Hoy soñé que llegaba a este plató y estaba vacío. Y como no había concursantes me cazaban a mí, al presentador, ¿y quién va a presentar esto si no?, ¿Roberto Leal? Paso palabra", decía el conductor del espacio, muy irónico, al inicio del programa, haciendo referencia a uno de los presentadores más queridos y al concurso líder de las tarde, 'Pasapalabra'.

"A Roberto Leal siempre le recordamos"



Asimismo, la cadena pública ha seguido el ejemplo de su presentador desde sus redes sociales. Aprovechando el llamativo momento protagonizado por Vázquez en 'El cazador', TVE ha publicado este vídeo junto a un mensaje para Leal. "A Roberto Leal siempre le recordamos con mucho cariño en RTVE. Menos Rodrigo Vázquez que tiene pesadillas con que le robe el puesto en El Cazador", decían.

Este momento forma parte de una promo de cara a la nueva temporada televisiva. Al igual que hicieron hace unos días con Jordi Hurtado y con la llegada de Raúl Gómez a la cadena al estar al frente de 'Te ha tocado'. Pues ahora llega el turno de Vázquez, quien seguirá tomando las riendas de 'El cazador' tras sustituir a Ion Aramendi, quien se marchó de La 1 para volver a sus orígenes en Telecinco, concretamente como presentador de 'Supervivientes'.

Demostrando la buena relación que sigue habiendo entre Televisión Española y quien fue el presentador de 'Operación Triunfo', Roberto Leal no ha dudado en responder a la cadena pública desde su cuenta oficial de Twitter: "Lo borda. Un abrazo gigante para todos, compañeros", comenta, señalando el buen trabajo de Vázquez y dejando claro que se ha tomado su referencia con humor.

