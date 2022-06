TVE explica cuál es el trabajo de Mónica López tras ser despedida como presentadora de 'La Hora de La 1'

Mónica López pasó a formar parte de las mañanas de TVE en septiembre de 2020, cuando se estrenó como presentadora de 'La Hora de La 1'.No obstante, tan solo unos meses después, la cadena pública decidió prescindir de ella como conductora del espacio, dejando en el aire su futuro. Como consecuencia, desde el inicio de esta temporada, Silvia Intxaurrondo y Marc Sala se encuentran al frente del programa de La 1. Los periodistas ocupan el puesto de López, periodista de la que decidieron prescindir por las constantes críticas que la acusaban de no ser objetiva y de no tratar de igual manera a todos los políticos durante las entrevistas.

Es por esto por lo que hace casi un año que no se ve a López en la pequeña pantalla y los espectadores se preguntan dónde se encuentra ahora, ya que, tras quedarse sin programa, tampoco regresó a El Tiempo, donde fueron sus inicios en la cadena. No obstante, TVE le encargó otra función relacionada con el medio ambiente y sin presencia ante las cámaras. La comunicadora es la responsable de 'Planeta Verd'e, un área transversal sobre sostenibilidad.

A pesar de ello, nadie conocía exactamente la función de López hasta que Pablo Cambronero, diputado del Grupo Mixto, ha preguntado por ello. Cambronero ha presentado sus dudas a través de una pregunta parlamentaria a José Manuel Pérez Tornero, presidente de la Corporación de Radio y Televisión Española.









Planeta Verde

"Al igual que otras grandes televisiones, RTVE ha asumido entre sus objetivos la lucha contra el cambio climático", comienza diciendo el presidente de la Corporación, tras aclarar que se ha inspirado en la BBC para "crear una unidad específica" de la que Mónica López es "responsable". Asimismo, Pérez Tornero explica que Planeta Verde "no es exactamente un programa, sino la coordinación y el fomento de todo tipo de contenidos medioambientales a través de los medios de RTVE".

Por escrito, el presidente de la cadena pública ha aclarado los diferentes trabajos que desempeñan los profesionales de la cadena en esta "unidad transversal" y ha destacado, como ejemplo de lo que hacen, la "amplia cobertura multimedia" que RTVE hizo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en Glasgow. Al igual que ha señalado el programa 'Objetivo Planeta', que presenta cada semana Lorenzo Milá en el Canal 24 Horas.

"También depende de esta unidad el impulso en todos los informativos de RTVE de cuantos contenidos medioambientales consideren de interés y actualidad y contribuyan a la concienciación de la defensa del planeta", zanja Pérez Tornero, haciendo referencia al vínculo entre 'Planeta Verde' y los informativos de la cadena pública.