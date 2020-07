TVE se escuda y argumenta una de las decisiones más polémicas de las últimas semanas

A comienzos de mes, Televisión Española no emitió la misa funeral que organizó la Conferencia Episcopal para las víctimas de la COVID-19. Esto provocó un aluvión de críticas, por parte de la sociedad y también de partidos como PP y Ciudadanos, que se quejaron de manera pública.

Ayer en RTVE Responde, la Corporación de RTVE se defendía de esta decisión a través de un comunicado ante la queja de un espectador que quería saber por qué no se había emitido la misa funeral en el ente público. Muchos espectadores no entendían por qué no podían ver en el canal público la misa funeral organizada por la Conferencia Episcopal.



Esta era la respuesta oficial: “La decisión del Comité de Dirección de RTVE obedeció a la naturaleza del acto y a la franja horaria en la que se celebraba. No se trataba de un funeral de Estado, pese a contar con una representación institucional encabezada por sus majestades los Reyes, sino de una misa organizada por la Conferencia Episcopal Española. De haberse tratado de un funeral de Estado, sin la menor duda, RTVE hubiera asumido su producción y lo hubiera emitido íntegramente.

Además, la misa empezaba a las 20h del 6 de julio y su duración iba a motivar que finalizara pasadas las nueve de la noche, la hora de emisión de la segunda edición del Telediario. Por todas estas razones y por la relevancia informativa del evento, la decisión de RTVE fue de informar profusamente de la misa en sus distintas plataformas informativas. Además, desde la web de RTVE se pudo seguir el acto con toda su integridad. Por todo ello, cabe afirmar, sin margen de error, que la información ofrecida fue abundante y coherente con la coherencia del acto”.

La misa funeral por las víctimas de la pandemia fue convocada por la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española para el 6 de julio ya que ese día estaba programada la reunión de la Comisión Permanente.

A comienzos de mes, el ente público anunciaba el nombramiento como nuevo director de Informativos de TVE de Josep Vilar. El director de Información y Actualidad de RTVE, Enric Hernández, ha sido el que adelantaba la llegada al cargo de quien desde 2020 era director de Contenidos de Programas Informativos, según ha informado la corporación.

El puesto de director de Informativos de TVE estaba vacante desde el 16 de diciembre, cuando la periodista Almudena Ariza decidió renunciar a ese cargo después de que su candidatura fuera aprobada en referéndum entre los profesionales por una mayoría que consideraba "insuficiente". Desde entonces, desempeñaba ese cargo Hernández.

Josep Vilar es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, comenzó su carrera en RTVE en 1985 como redactor de Informativos y durante doce años desempeñó tareas de jefe de área, editor y presentador.