La tremenda indignación de Isabel Pantoja con Omar Montes en 'Supervivientes 2019'

Albert está en el punto de mira de Isabel Pantoja desde que tomó la polémica decisión de quedarse con dos peces diaros para él solo y ceder el resto al grupo. El jueves 27 de junio, la tonadillera y el pertiguista profesional tuvieron una fuerte discusión en la palapa también relacionada con la comida.

La exitosa cantante de copla criticó que el extronista de 'MYHYV' no compartiera el pollo que le dio la organización por haberle cortado el pelo al cero por un supuesto error. "Voy a excluir a una persona de mi barbacoa y es a ese señor", arremetió la intérprete de 'Hoy quiero confesar'. "No es verdad. He ofrecido pollo a todo el mundo. Manipuladora. Eres una embustera. Conmigo no vas a conseguir nada más", se defendió Albert.

La matriarca de los Pantoja se ha indignado por la pasividad de uno de sus principales apoyos en la isla, Omar Montes, en la mencionada batalla: "¿Qué más quieres que me pase con tu 'brother'? Ya te cogerá mi hijo allí". Cuando el cantante ha preguntado el porqué de sus palabras, Isabel ha explicado el motivo del enfado: "Por nada. Porque no has hecho nada". "Como no la has apoyado, no molas. No te has mojado", ha puntualizado Dakota.

Omar, entre la espada y la pared, se ha intentado defender: "¿Pero qué hago yo, si yo no podía hablar?". "Me he encontrado solita, pero da igual", ha sentenciado Pantoja.

Omar: "No lo puedo consentir"

El que fue novio de Chabelita ha intentado arreglarlo y ha cargado contra su amigo Albert y contra Mónica Hoyos, que también había discutido con la tonadillera, aunque por un trozo de tarta: "No me ha gustado como os habéis puesto. Yo no puedo consentir que los dos vayáis atacando a Isabel. Albert, yo jamás atacaría a alguien al que le tuvieras cariño y que es como tu madre. Al atacarla a ella me he sentido atacado. Le debemos todos un respeto, aunque solo sea por la edad que tiene. Mónica le ha dicho cosas muy feas". "No la he atacado. Ya no me voy a callar más. A mí también me tienes cariño", ha aclarado Albert.

La madre de la hija de Carlos Lozano no se lo ha tomado tan bien como el pertiguista y ha su respuesta ha sido tajante: "Yo haré lo que considere. Igual que tú no eres falso, yo no soy nada falsa. Las cosas que han pasado entre Isabel y yo no son asunto tuyo y no tienes el derecho a reñirme, así que, por favor, mantente al margen. No eres mi padre ni mi hermano para decirme lo que tengo que hacer".