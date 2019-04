Tremenda bronca entre Eduardo Inda y Antonio Maestre: "Tonta útil tu madre"

El líder de Podemos Pablo Iglesias está convencido de que existe una trama criminal contra él y su partido, y que esta está orquestada por Eduardo Inda y su diario, "Okdiario". Para él, la trama tiene tres patas: "Una policial, policías corruptos sin orden judicial que fabricaban historias falsas. Había una pata política que era supuestamente el Gobierno del Partido Popular, la vicepresidenta, el ministro del interior dando órdenes y había una tercera trama mediática: OKdiario y Eduardo Inda", dijo anoche en 'El Objetivo' de LaSexta. Todos ellos, según él, fabricaron pruebas falsas sobre la financiación de Podemos con fondos de Venezuela o Irán con el fin de abortar cualquier posible alianza entre PSOE y Podemos tras las elecciones generales de diciembre de 2015.

Iglesias basa su sospechas en la declaración del comisario Villarejo ante el juez, donde reconoció que la Policía investigaba a Pablo Iglesias y admite que disponía de información. Este sábado, Eduardo Inda confirmaba que Villarejo era una fuente de la que obtuvo información en muchos de los casos, pero negó que cualquier noticia publicada fuera falsa.

Antonio Maestre ha aprovechado este lunes la oportunidad para atacar al periodista de "Ok Diario" por este asunto en "El programa de Ana Rosa". Maestre ha señalado que al acto de Vox en Barcelona sólo acudieron 1.500 personas. “Mientes Maestre, mientes como siempre”, ha replicado Eduardo Inda. ″¿Eso te lo han filtrado las cloacas?”, le ha preguntado Maestre incidiendo en el asunto de Villarejo. A Inda no le ha sentado nada bien su pregunta: “¡Me lo ha filtrado tu madre!”, ha respondido en tono airado. Ana Rosa Quintana, visiblemente molesta por el tono que estaba tomando la tertulia, ha recordado a ambos que las madres no estaban en la mesa "y las cloacas tampoco”.

Pero la cosa no ha acabado ahí. Poco después, Maestre ha vuelto a atacar: Antes existían los denominados Polieznyi, una expresión usada para describir a los simpatizantes de la Unión Soviética (URSS) en los países occidentales. Los tontos útiles. Eran gente que les utilizaba sin saber que les utilizaban. Hay dos opciones, porque esa brigada político-mediática que se ha constituido construyendo noticias falsas para atacar a enemigos políticos del PP, eso funcionaba. Es una evidencia que Eduardo Inda estaba en esa brigada”, ha dicho.

"¿Qué me estás llamando: tonto útil? ¡Tonto útil será tu madre o tonto útil será tu padre!”, le ha vuelto a decir Inda muy ofendido. “Lo que es terrible para la profesión es que haya gente que participe en eso”, ha sentenciado Maestre.

