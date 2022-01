Toñi Moreno recula de inmediato al meter la pata en pleno directo de 'Secret Story': "Menos mal"

Este domingo, Toñi Moreno volvió a formar parte de la parrilla de Telecinco como presentadora de ‘Secret Story’. Tras analizar los últimos acontecimientos que se han dado en la casa de Guadalix de la Sierra, la presentador tuvo que dar paso a las expulsiones. Carmen, Alatzne, Elena y Rafa fueron los nominados para abandonar la casa. Ante la decisión del público, uno de ellos se libró de la expulsión, mientras que otro estuvo a punto de salvarse por un error de la periodista.

Moreno, tras comenzar una nueva etapa en Canal Sur y ser expulsada de ‘Viva la vida’ en su mejor momento profesional, ha logrado volver a formar parte de Mediaset al frente de un importante formato. Es por esto por lo que la presentadora todavía se está adaptando al coger las riendas de este reality de la edición de anónimos. Como consecuencia, la presentadora suele cometer fallos en pleno directo, de lo que se han percatado los espectadores.

Acostumbrados a contar con Carlos Sobera al frente, la audiencia ha señalado en varias ocasiones las meteduras de pata de Moreno. Tal y como se han quejado por redes sociales, la presentadora se cruza delante de las cámaras cuando no corresponde, no termina de saber pronunciar el nombre del programa en inglés o se confunde, a veces, en la comunicación con la casa.

Esto ha vuelto a suceder este domingo durante la ceremonia de salvación. Una vez confirmado que Alatzne y Rafa seguían encontrándose en la cuerda floja de cara al miércoles, a la comunicadora le tocaba comunicar qué concursante había sido el elegido para librarse de la sala de expulsiones.





"Os voy a decir lo que me ha pasado"



"La nominada con menos votos y que, por tanto, está salvada de la próxima expulsión...", comenzaba diciendo, mientras un tenso silencio inundaba todo el plató ante la expectación de todos por conocer el nombre elegido. Sin embargo, este momento fue boicoteado por la propia presentadora, quien estuvo a punto de dar el nombre que no era, lo que confundió tanto a la audiencia como a los concursantes.

"E... Carmen", exclamaba la conductora del espacio de Telecinco tras rectificar al estar a punto de decir el nombre de Elena. Este momento alteró a los espectadores, ya que lo seguidores querían que la cordobesa fuese la salvada y Moreno comenzó pronunciado el nombre de la sevillana, aunque luego reculó de forma inmediata.

Este despiste por parte de Moreno no pasó desapercibido y las reacciones no tardaron en salir en redes sociales. Conscientes de ello, la presentadora quiso rectificar nada más cometer el fallo: "Os voy a decir lo que me ha pasado. Yo he entendido otra cosa y menos mal que lo he entendido bien. Menos mal que no me he equivocado, porque me equivoco y me tengo que ir del país".