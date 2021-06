Toni Acosta vuelve a cargar contra Anabel Alonso por su polémica crítica a Raphael: "Se puede creer gracioso"

Toni Acosta es una reconocida actriz española que, actualmente, se encuentra en un gran momento profesional gracias a su papel en 'Señoras del (h)AMPA'. La comunicadora no suele mojarse en polémicas. Sin embargo, ha vuelto a pronunciarse sobre su tenso enfrentamiento con su compañera de profesión Anabel Alonso.

El pasado mes de diciembre, Anabel Alonso se mostró muy crítica con el concierto que Raphael organizó en plena pandemia en Madrid, al que acudieron 5.000 personas. "Si invito a Raphael en Navidad, podemos juntarnos hasta 5.000 ¿No?", comentó la exconcursante de 'Masterchef Celebrity' a través de sus redes sociales, refiriéndose, muy irónica, a que se permitía organizar el concierto, pero no reunirse con los familiares en Navidad, dado que, en ese momento, solo se permitía pasar tiempo con convivientes en las casas.

En ese momento, Acosta, exmujer de Jacobo Martos, hijo del cantante, no dudó en responder a su compañera de profesión desde su cuenta de Instagram. "Si tu casa mide lo mismo que el WizinkCenter y tomas las mismas medidas de seguridad que en el concierto, guárdame tres sitios, por favor, que vamos mis hijos y yo. Gracias por tu generosidad. Feliz Navidad", le contestaba la actriz siguiendo el mismo tonto sarcástico del primer mensaje, mostrándose así muy crítica.









Al igual que Alonso, muchas personas arremetieron contra Raphael por el concierto y él no dudó en responder ante su polémica vuelta a los escenarios. El cantante explicó que “la crisis sanitaria está provocando meses más que difíciles para todos, incluido el sector cultural” y que por eso quiso comprometerse a “recuperar la música en directo” y “ofrecer un concierto con las más estrictas medidas de seguridad, prevención y, por supuesto, cumpliendo la normativa vigente”.

Dado el revuelo que se causó, también aseguró que, antes de entrar en el Palacio de Deportes, se tomó la temperatura a los espectadores, a los que se les dio una mascarilla y ocuparon asientos separados por la distancia de seguridad obligatoria.

"Por eso no me puedo callar"

Aunque ya ha pasado medio año desde entonces, Toni Acosta ha vuelto a mojarse y ha hablado de su relación actual con Anabel Alonso en una entrevista para 'SEMANA'. La actriz ha reconocido que no han vuelto a verse desde hace tiempo, pero que le dedicaría unas palabras muy claras si se diera la ocasión: "Si la viese la diría: 'Tía, que queremos llenar teatros'. Si estamos todo en lo mismo, queremos llenar salas y con todas las medidas. Por eso no me puedo callar".

La intérprete sigue mostrándose algo confusa con las críticas de Alonso, ya que ambas se dedican a la actuación y luchan cada día para recuperar los teatros con el mayor número de medidas contra el coronavirus. No obstante, apunta que las redes sociales tienen culpa en las polémicas reacciones de su compañera: "Las redes sociales tienen eso. Alguien se puede creer gracioso, pero deja de serlo si está jugando con el puesto de trabajo de muchísima gente. Porque ese concierto que ofreció Raphael no es solo de Raphael, hay muchas cosas que se generan alrededor. Y a mí me parece que habría que contar hasta 10 o hasta 100 antes de escribir un tuit", aclaraba.